Fonte: 123RF I consigli per affrontare un temporale estivo

I temporali estivi, detti anche “bombe d’acqua”, possono creare più di qualche problema agli automobilisti e, in particolare, possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Affrontarli nel modo giusto, però, è possibile. Con un po’ di attenzione e mettendo in pratica piccoli (ma fondamentali) accorgimenti è possibile minimizzare i rischi e muoversi in sicurezza anche durante una bomba d’acqua. Ecco, quindi, alcuni consigli per poter guidare senza problemi anche durante un temporale estivo ed evitare danni. Prima di entrare nei dettagli, però, evidenziamo un aspetto fondamentale. In caso di temporale, è importante mantenere la calma, non farsi prendere dal panico e affrontare con logica e attenzione i rischi legati alla pioggia battente.

Come affrontare un temporale estivo

Bastano pochi accorgimenti per affrontare un temporale estivo, che può essere accompagnato anche da grandinate intense. Per prima cosa, durante una bomba d’acqua, è fondamentale rendere l’auto facilmente individuabile, accendendo i fari anabbaglianti e anche gli antinebbia anteriori. Durante la marcia (è importante muoversi solo le condizioni lo permettono) è necessario procedere sempre con tanta prudenza e mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri veicoli. È utile, inoltre, moderare la velocità e usare poco i freni, evitando frenante brusche che potrebbero causare la perdita del controllo del veicolo. Quanto sta per iniziare l’aquaplaning, per evitare problemi, è utile togliere il piede dall’acceleratore, senza frenare. In generale, inoltre, è utile accendere l’aria condizionata, continuando a utilizzarla durante tutto il temporale, in modo da ridurre o evitare l’appannamento dei vetri del veicolo e mantenere una visibilità ottimale, per quanto le condizioni meteorologiche lo consentano.

Una sosta è utile

Durante un temporale estivo può essere utile effettuare una sosta con la propria auto, preferendo una breve pausa in attesa che la bomba d’acqua termini. Alle volte, infatti, bastano 5 minuti di pausa per evitare il peggio. Al termine del temporale, pur con la massima prudenza, sarà possibile riprendere la marcia in modo più tranquillo. Per fermarsi, in ogni caso, è importante scegliere la posizione giusta, evitando di occupare, anche solo parzialmente, la carreggiata. Una bomba d’acqua, infatti, può ridurre in modo significativo la visibilità e il conducente di un altro veicolo potrebbe non rendersi conto dell’auto in sosta, causando un tamponamento.

Chi sceglie di fermarsi durante un temporale deve fare attenzione ai sottopassi e a tutte le aree a rischio allagamento. È importante scegliere una posizione pianeggiante o comunque in cui il rischio che il livello dell’acqua aumenti sia minimo. Nella scelta della posizione dove fermare il veicolo, inoltre, bisogna tenere in considerazione anche le condizioni climatiche e il tipo di temporale. In caso di vento forte e fulmini, infatti, è meglio tenersi lontano da alberi e piante di grandi dimensioni, per evitare danni al veicolo. Attenzione anche alle “onde” causate da altri veicoli in movimento, nel caso in cui ci sia tanta acqua sulla superficie stradale. In questi casi, è meglio scegliere una posizione tale da evitare gli effetti della circolazione di altri veicoli durante un temporale.