Fonte: Ufficio Stampa McLaren McLaren annuncia una doppia iniziativa in memoria di Ayrton Senna

I fatti passano, i miti restano. Con il suo talento formidabile in pista, e l’etica al duro lavoro fuori, Ayrton Senna occupa un posto speciale tra gli appassionati di Formula 1 e non solo. A 30 anni dalla sua scomparsa, McLaren lo celebra svelando un emozionante tributo, denso di significato al leggendario pilota brasiliano.

Una livrea capolavoro

L’omaggio è composto da due elementi essenziali. Il primo consiste nella livrea Senna Sempre, un’opera unica dipinta a mano su una Senna preproduzione della collezione storica di Woking. Richiama il talento, i successi e la filosofia, intrecciandoli con la storia del driver e i colori della bandiera brasiliana. Gli acuti osservatori noteranno vari dettagli, quali la “Doppia S”, le linee verdi e bianche ispirate al suo casco e le rappresentazioni applicate a mano. All’interno, l’abitacolo è impreziosito da Alcantara gialla, dettagli verdi e la firma di Senna.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren

“Ayrton Senna è nato per correre e la sua passione per le prestazioni e la perfezione continua a vivere in McLaren – ha dichiarato Michael Leiters, Chief Executive Officer di McLaren Automotive -. La McLaren Senna porta il suo nome e incarna il suo spirito: è la McLaren stradale per eccellenza che si concentra sulle prestazioni in pista, e questa ispirazione magistralmente dettagliata cattura l’energia contagiosa di Ayrton.

La nostra collaborazione con McLaren Racing per onorare l’eredità delle corse di Senna a 30 anni di distanza è una celebrazione condivisa delle capacità agonistiche uniche di Ayrton, e il circuito cittadino di Monaco che ha fatto suo è il luogo perfetto per riflettere sui suoi incredibili successi”.

Il secondo ricordo è tenuto in serbo per il Gran Premio di Monaco, previsto nel prossimo fine settimana. Entrambe le monoposto MCL38 di Lando Norris (reduce da un’ottima performance a Imola) e Oscar Piastri sfoggeranno una livrea unica, in tonalità gialla, verde e blu, richiamanti il casco di Ayrton e la livrea Senna Sempre. Inoltre, presenta le filigrane dei numeri di gara utilizzati dal pilota sulle sue vetture durante le vittorie nel circuito. Con sei successi, cinque delle quali consecutive dal 1989 al 1993, gli valsero il titolo di “Re di Montecarlo”.

L’eredità sportiva

“Il team è orgoglioso di riconoscere e celebrare la straordinaria vita e l’eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso questa livrea McLaren – ha commentato Zak Brown, Chief Executive Officer di McLaren Racing -. Senna rimane venerato e rispettato come la più grande icona della Formula 1 e il pilota più decorato della McLaren.

Il suo impatto sulla McLaren è enorme, non solo per i suoi risultati nelle corse, ma anche per la sua presenza all’interno della squadra e ora per la sua eredità; quindi, è un onore correre per lui nel suo circuito di maggior successo con i suoi colori verde, giallo e blu”.

La collaborazione con l’istituto che ne porta il nome sostiene l’impegno dell’organizzazione nell’educazione e nell’assistenza ai bambini e ai ragazzi in Brasile. Dopo la splendida iniziativa di Sebastian Vettel nel precedente Grand Prix, la Casa britannica commemora Senna, punta di diamante del team dal 1988 al 1993, in cui ha ottenuto 35 delle sue 41 vittorie e i suoi 3 titoli mondiali.