Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Il camion sospeso sul fiume Ohio

Una situazione che nessuno vorrebbe vivere, ma che per fortuna è andata bene a un’autista di camion, negli Stati Uniti. La donna a bordo del suo camion è stata protagonista di un fatale scontro con un’altra auto sopra a un ponte, cosa che le ha fatto perdere il controllo del possente truck fino a sfondare le barriere, senza tuttavia precipitare. Il mezzo è infatti rimasto sospeso in aria, ad oltre trenta metri d’altezza. Le immagini riprese dalla telecamere interna al veicolo sono spaventose e si può osservare la paura negli occhi della donna, con la morte che le ha bussato alle spalle. Stavolta senza trovare risposta.

La vicenda che ha scaturito l’incidente

La vicenda ha luogo su un ponte che attraversa il fiume Ohio, a Louisville, in Kentucky, USA. Dal processo scaturito dall’incidente è stato diffuso il video della dashcam che mostra gli attimi di panico vissuti dalla donna al volante dal camion. Prima di arrivare a questo punto, è necessario ricostruire l’antefatto. Era il 1° marzo del 2024 quando Sydney Thomas, 26 anni, alla guida del suo camion stava attraversando il George Rogers Clark Memorial Bridge, quando d’un tratto un pick-up sulla corsia opposta ha invaso la sua, scontrandosi in modo frontale col pesante truck. Secondo la ricostruzione dei periti, l’individuo alla guida del pick-up, il 33enne Trevor Branham, avrebbe tamponato un veicolo in panne prima dell’impatto con il camion.

Alcuni testimoni avrebbero riportato che il conducente del pick-up stava guidando ad alta velocità, oltre i limiti imposti dal Codice della Strada, e zigzagando in modo pericoloso tra le corsie prima dell’impatto fatale. Il violento incidente con il camion ha lanciato in aria il pick-up e ha spinto il mezzo pesante ad andare verso sinistra. Nonostante il disperato tentativo di Sydney Thomas di girare verso destra e rimanere ancorata al ponte, il camion fuori controllo ha attraversato entrambe le corsie opposte, ha sfondato la barriera di protezione ed ha oltrepassato il bordo del ponte.

La morte in faccia per il camion sospeso in aria

A questo punto la caduta nel fiume sottostante sembrava una fine inevitabile, ma a sorpreso qualcosa ha impedito l’ineluttabile. Infatti, il rimorchio del mezzo si è incastrato tra i supporti del ponte, frenando in modo salvifico la corsa del camion che è rimasto bloccato in bilico sull’orlo dell’infrastruttura con la cabina di guida sospesa nel vuoto ad una trentina di metri d’altezza. In quella posizione terribile e spaventosa, la giovane autista ha dovuto attendere alcuni interminabili minuti prima che i soccorritori, calandosi dall’alto, riuscissero a tirarla fuori sana e salva dalla cabina, portando a termine un salvataggio tanto spettacolare quanto miracoloso.

Una vicenda che poteva finire in modo terribile, ma che per fortuna di tutti è andata bene. Questo però riaccende la questione della sicurezza delle strade, nelle quali – non solo negli Stati Uniti – in troppi corrono senza rispetto delle vite altrui. In Italia, tra pochi giorni, il Decreto Autovelox entrerà nella Gazzetta Ufficiale con l’intento di procurare meno incidenti e pericoli per tutti gli utenti che vivono l’asfalto.