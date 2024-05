Le 10 auto più sicure per neopatentati del 2024

L'ottenimento della patente è un momento topico, simbolo di libertà, di avventure con gli amici, oltre che in famiglia. Ottenuta l’agognata licenza, è il caso di festeggiare, mantenendo lo sguardo proiettato avanti, ai modelli disponibili in commercio acquistabili. Infatti, il legislatore italiano consente di mettersi al volante solo di una selezione, comunque piuttosto ben rifornita. Basandosi sui dati Euro NCAP, nel corso dei prossimi paragrafi passeremo in rassegna le 10 auto più sicure per neopatentati del 2024 premiate con il punteggio massimo ai crash test, le celeberrime 5 stelle.