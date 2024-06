Le 5 migliori auto elettriche per neopatentati del 2024: nuovi limiti

Prendere la patente è un momento importante, ma la scelta più difficile è trovare l’auto migliore da acquistare per i neopatentati. Sebbene le regole e i limiti per chi guida un veicolo da poco fossero già esistenti, nel 2024 si è provveduto a effettuare una riforma al Codice della Strada, in modo da garantire una maggiore sicurezza sia a chi sta imparando a guidare un veicolo che chi circola sulla strada.

Inoltre, l’attenzione per l’ambiente e le tecnologie automotive aumentano, spingendo sempre più guidatori, anche nuovi, verso le auto elettriche. Niente panico, però: scopriamo insieme cosa è cambiato a livello legislativo, come scegliere l’auto perfetta per un neopatentato e qualche consiglio sui migliori modelli di quest’anno.

Il 2024 cambia i limiti per i neopatentati

Partiamo dall’inizio: chi è un neopatentato? La risposta a questa domanda è rimasta invariata, in quanto la definizione non si applica soltanto a chi ha compiuto questo importante rito di passaggio al compimento della maggiore età ma anche a chiunque abbia la conseguito la patente di guida da meno di tre anni. Questo vale per dare il tempo a chi sta di fatto ancora imparando a confrontarsi con tutti i tipi di percorsi e traffico di acquisire disinvoltura e fare esperienza senza mettere in pericolo se stesso o chi circola sulla sua stessa strada.

Tuttavia, la nuova legge del 2024 permette di guidare auto un po’ più potenti dopo il primo anno e, nel caso siano alimentate in modo elettrico o ibrido, ammette di mettersi alla guida di veicoli leggermente superiori rispetto a quelli alimentati in modo tradizionale. Attenzione, però: non variano le penalizzazioni e il livello di alcol consentito, pari a zero.

Scopriamo i limiti dei neopatentati per la scelta del veicolo:

limiti di potenza/tara: chi ha preso la patente da meno di un anno deve rispettare un rapporto di potenza/tara di 55 kW per tonnellata per le auto alimentate tradizionalmente e 65 per quelle elettriche o plug-in , con una massima potenza di 70 kW o più o meno 95 CV; i neopatentati da due o tre anni possono guidare autoveicoli fino alla potenza di 75 kW per tonnellata e non superiori ai 105 kW – o 142 CV – totali. Questo vale per tutti i veicoli M1;

chi ha preso la patente da meno di un anno deve rispettare un rapporto di potenza/tara di per tonnellata per le auto alimentate tradizionalmente e , con una massima potenza di 70 kW o più o meno 95 CV; i neopatentati da due o tre anni possono guidare autoveicoli fino alla potenza di e non superiori ai 105 kW – o 142 CV – totali. Questo vale per tutti i veicoli M1; capacità di trasporto persone: i neopatentati possono trasportare altre otto persone, per un totale di nove, compreso il conducente.

Come scegliere l’auto perfetta

Una volta conseguita la patente, è ora di mettersi alla guida. Qui, parte una scelta delicata, in quanto sempre più persone devono provvedere a munirsi di un proprio veicolo. La grande dialettica è se scegliere di acquistare un modello nuovo o usato, e quale? Valutiamo i vantaggi di entrambe le possibilità. Un’auto usata è sicuramente più economica e permette di vivere più tranquillamente quelle piccole ammaccature che sorgono in concomitanza con l’inesperienza iniziale. Tuttavia, un’auto nuova è moderna e quindi ha un livello di sicurezza maggiore grazie ai sistemi più aggiornati in merito a quella interna ed esterna e inoltre potrebbe anche essere lo stesso modello con si ha preso confidenza all’autoscuola.

In definitiva, per scegliere il modello più adatto a sé, bisogna considerare:

sicurezza: è la parola chiave quando si pensa alle auto, specialmente se si è ancora all’inizio della propria carriera di automobilista;

è la parola chiave quando si pensa alle auto, specialmente se si è ancora all’inizio della propria carriera di automobilista; infotainment: la parte tecnologica dell’auto consente di collegare il proprio smartphone all’auto, a metterlo in ricarica, a parlare al telefono in sicurezza e avere un buon livello audio ma, soprattutto, serve per orientarsi, avere sostegno e supporto ed essere sempre collegati in caso di aiuto;

la parte tecnologica dell’auto consente di collegare il proprio smartphone all’auto, a metterlo in ricarica, a parlare al telefono in sicurezza e avere un buon livello audio ma, soprattutto, serve per orientarsi, avere sostegno e supporto ed essere sempre collegati in caso di aiuto; budget: chiaramente, dipende da ognuno delineare quanto si può e/o si vuole spendere per la propria auto, poichè si può spaziare da Volkswagen - che comunque ha promesso anche auto low-cost - FIAT e tante altre validissime Case;

chiaramente, dipende da ognuno delineare quanto si può e/o si vuole spendere per la propria auto, poichè si può spaziare da Volkswagen - che comunque ha promesso anche auto low-cost - FIAT e tante altre validissime Case; alimentazione: le auto ad alimentazione tradizionale sono ancora molto amate ma se si pensa gli investimenti e al futuro, sempre più volto all’elettrico e all’attenzione verso la riduzione delle emissioni nocive, come non lasciarsi tentare dalle plug-in ed elettriche?

Le migliori auto elettriche per neopatentati

I modelli ad alimentazione tradizionale più adatti – e amati – scelti per i neopatentati li conosciamo bene: Fiat Panda, Peugeot 208, Smart, Opel Corsa e Renault Clio, per citarne qualcuno. Oggi – e sempre più in futuro – c’è anche la possibilità di scegliere l’alimentazione elettrica, considerando anche che molte Case hanno una variante elettrica per i loro modelli più amati.

Le auto elettriche sono un’ottima soluzione per i neopatentati: sono smart, ecologiche, moderne e spesso possono contare su incentivi. Un neopatentato può muoversi per la città in sicurezza, limitando i consumi e contando sui comfort sempre maggiori alla guida. Ormai, si può scegliere scegliere il modello elettrico che si preferisce: di classe, compatto, berlina, city SUV o sportivo: per ogni automobilista c’è un’elettrica per lui. Vediamo le cinque migliori del 2024.

Volkswagen ID.3

Elettrica, affascinante e comoda da guidare: alla Volkswagen ID.3 non manca nulla. Giunta alla sua seconda generazione, la ID.3 – il 3 rappresenta la terza sfida del brand dopo Maggiolino e Golf – si classifica di diritto fra le vetture elettriche migliori per i neopatentati grazie alla sicurezza e al comfort che offre al guidatore. Agile e silenziosa, monta su di sé le migliori tecnologie della mobilità elettrica Volkswagen risultando maneggevole e piacevole alla guida.

Con il nuovo look, altro che “auto del popolo”! Le linee nette del design conferiscono all’auto un aspetto dinamico e sportivo, che sa di aggressiva eleganza. Anche l’interior è realizzato con classe. I materiali sono in linea con la sua tradizione, ovvero di alta qualità, ma tecnologici, leggeri e soprattutto sicuri. L’infotainment, infatti, oltre un bel display da 12,9” monta l’ultima tecnologia in termini di sicurezza con diverse ADAS incluse, permette anche di guidare con semplice sicurezza. Non a caso, la Casa di Wolfsburg parla con orgoglio dell’evoluzione del MEB – la piattaforma modulare di base per i veicoli elettrici al 100% - promette: “innovazioni che semplificano la vita”, facendo della maneggevolezza del veicolo un proprio vanto.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Quest’auto è perfetta per i neopatentati pronti ad affrontare un viaggio in macchina, grazie alle sue dimensioni, al bagagliaio e soprattutto all’autonomia della batteria. È lunga 4,26 m, lunga 1,81 e alta 1,56 ed è alimentata da un unico motore al 100 elettrico che ha due opzioni di batteria: uno da 58 kWh con 426 km di autonomia e l’altro da 77 kWh e 546 km di autonomia. La qualità costa, in quanto si parte da 40.900 euro ma c’è un aiuto: gli incentivi statali.

Dacia Spring

Se vogliamo invece coniugare qualità e prezzo per un’auto “elettrizzante”, in tutti i sensi, Dacia Spring è la scelta giusta. La Casa rumena ha dalla sua il successo dei numeri: esistente dal 2021, la Spring è stata la terza auto elettrica più venduta a privati sia nel 2023 che nel 2023.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Per il 2024, troviamo un look fresco, più compatto e seducente ma come sempre volto alla praticità. L’auto, che parte da 17.900 euro, mantiene la promessa di rimanere nella soglia dei 20.000 e aggiunge due livelli di potenza e due allestimenti. Per un neopatentato, tre combinazioni possibili sono un lusso non da poco. A darle vita ci pensano sia la motorizzazione elettrica da 65 CV che quella da 65, quest’ultimo disponibile solo nell’allestimento Expression. Con quest’ultimo, è di serie il Media Control che consente la gestione con dei pratici comandi sul guidante, permettendo così al neopatentato una guida comoda e sicura.

Peugeot e-208

Scelta spesso anche dalle autoscuole per la sua sicurezza e maneggevolezza, la Peugeot 208 è un must per i neopatentati, tanto che la Casa del Leone ne rende disponibili tre versioni: motore, plug-in ed elettrica e altrettanti allestimenti, a partire dai 35.080 euro.

Il modello alimentato al 100% in modo elettrico ha una comodità non da poco per i neopatentati: l’accesso alle ZTL e la possibilità di risparmiare sul parcheggio, che, per chi vive in città, è un comfort non da poco. Tuttavia, di pregi quest’auto ne ha diversi: ottime dimensioni per una citycar – è lunga 4,05 metri, larga 1,74 m senza contare gli specchietti laterali e alta 1,43 – che permettono parcheggio e guida più fluida anche nell’accelerazione e persino le agevolazioni e gli incentivi statali.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Gli interni sono curati così come l’infotainment, sempre sicuro e ben fornito ma la parte migliore è sicuramente il suo “cuore” elettrico: l’autonomia è affidabile, con un massimo di 410 km in un ciclo di WLTP, variabile in base alle condizioni in cui si guida e l’uso di condizionatori, pneumatici e altri dispositivi, a cui si aggiunge una potenza di 115 kW e 156 CV. Visto che anche l’occhio vuole la sua parte, Peugeot ha soddisfatto anche il gusto estetico con un design più aggressivo nella parte anteriore e l’aggiunta di fari posteriori LED e anteriori Full LED. Bella, comoda e a zero emissioni, Peugeot si conferma un’ottima scelta per neopatentati anche nell’elettrico.

FIAT 500e

Anche FIAT rimane fra le migliori auto per i nuovi automobilisti. La 500 elettrica coniuga un design elegante al comfort del guidatore. Questo modello offre ai neopatentati grandi dimensioni – altezza 1,69 m, bagagliaio con capienza di 185 l, lunga 3,6 m e larga 1,69 – con una cilindrata adeguata, poiché questo veicolo è spinto da una batteria da 42 kWh che dà vita a un motore di 85 kW.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Non manca la sicurezza, fornita dalla guida One Pedal e molti ADAS, il tutto rafforzato da un infotainment tecnologico e all’avanguardia e tutto a partire dai 16.800 euro.

Jeep Avenger BEV

Fra le migliori opzioni per i neopatentati proposte, non potevamo che menzionare un’auto elettrica adatta per le gite fuoriporta. La batteria da 54 kWh del SUV a trazione integrale Jeep Avenger BEV è perfetta per essere caricata in modo rapido e garantisce un’autonomia che va fino ai 392 km con consumi di 15,6 kWh ogni 100 km h.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il motore di 62 kW, in grado di raggiungere un picco di 97 kW o 136 CV sfruttando la trazione anteriore. Le dimensioni sono di 4,08 metri di lunghezza per una larghezza di 1,72 metri ed è alta 1,53 m. A questo si aggiungono un infotainment tecnologico, una nuova interfaccia digitale e interni altrettanto tecnologici. Il prezzo parte dai 39.400 euro.