Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Fonte: iStock Auto con tendina parasole integrata nello sportello

Il sole piace sempre molto, mette di buon umore e fa venire voglia di attività all’aria aperta ma l’auto infuocata è molto meno piacevole e quindi, per schermare i vetri e cercare di abbassare la temperatura nel veicolo, possono venirci in aiuto le tendine parasole.

Se il viaggio è molto lungo oppure ci muoviamo nelle ore più calde del giorno, avere un accessorio per proteggersi dal sole è indispensabile, un po’ come quando indossiamo un cappellino per ripararci dal sole. Se poi viaggiamo con bambini, persone anziane o animali, proteggerci dai raggi solari diventa un modo per evitare anche insolazioni, colpi di calore e rendere il viaggio più confortevole e meno stancante.

Come proteggere l’auto dal sole

Se l’auto è parcheggiata possiamo metterla al riparo sotto un albero o in un luogo coperto, ma se non abbiamo questa possibilità o durante il viaggio come possiamo fare per avere una temperatura interna più fresca? Si possono utilizzare dei parasole per il parabrezza oppure montare delle tendine parasole sui vetri posteriori per proteggere i nostri passeggeri dal sole.

Prima di affrontare dei lunghi viaggi, ci sono poi dei piccoli trucchi da considerare per abbassare la temperatura e ridurre il calore percepito, come far arieggiare il veicolo prima di salire a bordo oppure delle coperture per auto che sono anche schermanti e riflettono i raggi che sono ideali se l’auto resta ferma molte ore sotto il sole.

Accendere l’aria condizionata alla massima potenza e con temperature troppo basse non è la soluzione ideale perché lo sbalzo termico potrebbe essere eccessivo e compromettere la salute. Anche qui esistono degli accorgimenti per raffrescare più velocemente l’auto, ricordando che è vietato lasciare poi lasciare l’auto ferma, in moto e con l’aria condizionata accesa anche questioni di rispetto ambientale.

Meglio allora dotarsi di comode e versatili tendine parasole da applicare ai vetri o sul parabrezza, più semplici ed ecologiche da utilizzare.

I tipi di tendine in commercio

Uno dei modi più semplici ed economici da utilizzare per schermare i vetri e proteggere il volante è, infatti, quello di posizionare un parasole sul parabrezza quando l’auto è ferma, proteggendo così il cruscotto e il volante. Esistono sia dei modelli da posizionare internamente che esternamente e spesso sono disponibili anche con una superficie riflettente che respinge i raggi solari, mantenendo la temperatura interna più fresca.

Oltre al parasole pieghevole per il parabrezza, esistono anche le tendine parasole in diversi modelli adatti alle varie necessità, posizionabili sui vetri laterali: in commercio ce ne sono di diverse tipologie, spesso in misura universale, quindi adatte a tutti i vetri e tipi di auto, alcuni modelli con le ventose oppure magnetiche, altri da infilare, come fossero una calza, sullo sportello. Tra i tanti modelli disponibili, può variare anche lo spessore e la tipologia di materiale che le rende più o meno riflettenti e protettive.

Universali da applicare con le ventose o la calamita, solitamente sono di colore nero o grigio ma esistono anche motivi colorati e disegni, molto adatte per i bambini. Per montarle, basta spingere la ventosa contro il vetro, dopo aver posizionato la tenda. In questo caso, per una perfetta adesione, è importante che la superficie del vetro sia ben pulita ed asciutta.

Tendine parasole su misura, realizzate in maniera specifica per marca, modello e anno di produzione dell’automobile, si adattano perfettamente alla forma del finestrino, evitando così di lasciare delle fastidiose zone scoperte.

Alcuni modelli di automobile, solitamente le vetture più grandi e voluminose, hanno di serie i vetri oscurati nella parte posteriore dell’auto oppure montano già delle tendine parasole avvolgibili integrate, inserite nella portiera, per le quali basta tirarle su dal basso verso l’alto e agganciarle nella parte superiore per essere protetti dai raggi solari.

Tendine avvolgibili a scomparsa, applicabili tramite ventose si riavvolgono su sé stessi, occupando poco spazio, inoltre, essendo avvolgibili si possono tenere fisse sul vetro ed estendere al momento del bisogno.

Tendine esterne, realizzate con un tessuto elastico che consente di infilarle e sfilarle comodamente sullo sportello laterale dell’auto, sono molto semplici da utilizzare e si adattano ai diversi modelli, anche per questa tipologia di tendina meglio controllare le misure affinché siano adatte a quelle della portiera.

Le tendine parasole, oltre a proteggere dai raggi solari, possono essere anche utilizzate per oscurare temporaneamente i vetri dell’auto per motivi di privacy e riservatezza, impedendo quindi ad occhi indiscreti di guardare all’interno del veicolo.