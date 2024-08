L’ombrello parasole, così l’auto si protegge dal caldo infernale

Fonte: 123RF

Nei prossimi giorni l’Italia è attesa da giornate con caldo infernale con l’anticiclone africano sempre più predominante sul nostro paese: mettersi alla guida di un’automobile in queste condizioni può risultare molto fastidioso.

Effetto serra in auto

La temperatura all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole può aumentare rapidamente, superando anche la temperatura esterna. Quando la temperatura dell’aria è di circa 38/40 gradi, l’interno di un’auto può raggiungere temperature estremamente elevate anche sino a 70 gradi nella zona del cruscotto.

Questo rialzo termico è provocato dell’effetto serra che si crea a causa dell’esposizione diretta del veicolo ai raggi solari (in pratica l’energia che si crea all’interno della vettura è molto maggiore rispetto a quella che ne esce).

Queste temperature così elevate possono variare leggermente a seconda di vari fattori, come il colore dell’auto, il tipo di vetri, la quantità di ombra e il livello di ventilazione. Tuttavia, è chiaro che l’interno di un’auto può diventare pericolosamente caldo molto rapidamente quando è parcheggiata sotto il sole.

Il parasole per auto ad ombrello

In commercio esistono vari oggetti per cercare di alleviare ‘l’effetto forno’ entrando in auto. Tra questi c’è il parasole ad ombrello che si presenta come un comune ombrello per proteggersi dalla pioggia (occupa poco spazio ed è sempre portata di mano).

Nel momento del bisogno, una volta aperto, l’ombrello parasole copre l’intero vetro del parabrezza. Una vera comodità è quella di poterlo adattarlo perfettamente al parabrezza della vostra auto in pochi secondi senza l’utilizzo di ventose o adesivi.

Oltre a quello sopra descritto si sono anche altri tipo di parasole. Il LEWONPO Parasole per parabrezza anteriore protegge la vettura dai raggi UV, pieghevole e portatile grazie alla sua custodia, misura 160×86 centimetri.

È adatto per la maggior parte dei veicoli, compresi SUV, camion, furgoni, non solo automobili. La raccomandazione è di prendere le misure prima dell’acquisto. È in grado di bloccare in maniera efficace il 99% dei raggi UV, protegge il cruscotto e i sedili e garantisce un abitacolo fresco.

È facile da installare e da trasportare, si può piegare e aprire in pochi secondi. Non ha bisogno di forza, attrezzi o abilità speciali per essere usato correttamente. Grazie alla sua custodia si può ripiegare e portare sempre con sé, occupando pochissimo spazio.

Tendine parasole per i lunghi i viaggi

Molto utili, soprattutto per chi deve affrontare lunghi viaggi, sono le tendine parasole auto per bambini che servono per per oscurare i vetri posteriori e proteggere i più piccoli in viaggio dai raggi UV. Sono universali e possono quindi essere usate per ogni tipo di auto. Mantengono anche un buon livello di privacy, visto che dall’esterno non è possibile vedere gli interni dell’auto. Sono realizzate in tessuto di nylon traspirante di alta qualità. È possibile comunque alzare e abbassare i finestrini per ottenere aria fresca.