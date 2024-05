La MotoGP torna a correre sul tracciato del Montmelò per il GP di Catalogna che sarà fondamentale per il prosieguo della stagione e per le ambizioni di Martin

Fonte: ANSA Francesco Bagnaia, del team Ducati, e Jorge Martin, del team Prima Pramac, in duello in gara in MotoGP

Dopo un weekend di sosta la MotoGP torna in pista in Spagna, per il GP della Catalogna sull’iconico tracciato del Montmelò di Barcellona. Sesto appuntamento per il Motomondiale 2024 che vede fin qui come padrone assoluto Jorge Martin che, in patria, punta a mettersi in tasca ulteriori punti per tentare la fuga verso il titolo prima della pausa lunga prevista prima dal 2 al 27 giugno e poi per quella estiva.

Proverà di certo a mettergli i bastoni tra le ruote Francesco Bagnaia, il due volte iridato MotoGP che in sella alla sua Ducati cercherà di dare del filo da torcere a Martinator che, in stato di grazia, si gioca una fetta importante della propria carriera.

Una sfida per Ducati

Da una parte Jorge Martin, dall’altra Francesco Bagnaia. Da un lato una Ducati del team Prima Pramac capace di andare sempre a podio nei primi cinque appuntamenti dell’anno con due vittorie in gara e tre nelle Sprint, dall’altro la factory dell’italiano andata solo tre volte a podio e soltanto in gara, con due successi e un terzo posto.

Insomma, un duello interno a Ducati che vede lo spagnolo avanti con 129 punti e il piemontese dietro a 91, con la consapevolezza che però i due potrebbero dividere presto il box. Il talento del madrileno, infatti, è noto a tutti come è nota anche l’intenzione di lasciare il team satellite per approdare in quello ufficiale, con una sorta di ultimatum dato a Borgo Panigale per il futuro e per la prossima stagione. Tutti gli interrogativi saranno sciolti entro il Gran Premio del Mugello, gara in programma nel weekend tra il 31 maggio e il 2 giugno, con i piani alti della Rossa delle due ruote che discutono da settimane sul da farsi.

Marc Marquez ed Enea Bastianini (attuale proprietario della sella voluta da Martin) sono alla finestra, in attesa di comprendere cosa deciderà Ducati. Ma di certo un talento come Martin è difficile da fare scappare via così, quindi tutte le valutazioni saranno fatte per il bene della scuderia.

E per il bene del team cercherà di fare risultato Bagnaia, che alla vigilia del GP della Catalogna di Barcellona, al Montmelò, si è detto fiducioso e ottimista per il weekend in arrivo che si correrà in contemporanea con quello di F1 a Monte Carlo..

Gli orari in diretta su Sky del GP della Catalogna

Venerdì 24 maggio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 25 maggio

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 17.00: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 26 maggio

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Gli orari in chiaro su TV8 per il GP della Catalogna

Sabato 25 maggio

Ore 10.50: Qualifiche MotoGP

Ore 12.10: Moto E Gara 1

Ore 12.50: Qualifiche Moto3

Ore 13.45: Qualifiche Moto2

Ore 15.00: Sprint MotoGP

Domenica 26 Maggio