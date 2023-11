Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA MotoGP Bagnaia-Martin: chi sarà il vincitore, gli orari della gara in TV

I piloti sono carichi e pronti per correre a Valencia quest’ultimo appuntamento con il Mondiale di MotoGP, e regalarci sempre grandi emozioni nella corsa al primo posto. Una stagione davvero avvincente quella che sta per concludersi, arriviamo infatti all’ultima tappa senza avere ancora un vincitore. La grande sfida è tra Bagnaia e Martin.

In realtà si tratta dell’ultimo atto di un duello che ormai ci tiene con gli occhi puntati alle gare da tempo. Che succederà? Siamo curiosissimi di vedere il risultato finale di questa incredibile battaglia. Pecco Bagnaia arriva all’ultimo GP a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin, e potrebbe bastare anche solo la Sprint Race di sabato per confermarsi campione, nel caso in cui dovesse guadagnare almeno 4 punti sul suo rivale. Altrimenti dovremo aspettare la gara di domenica (e qualcosa mi dice che sarà così, sudata fino all’ultimo) a decidere chi sarà quest’anno il vincitore del Mondiale. Il weekend di Valencia sta per cominciare, gli appuntamenti con i piloti partono già da oggi pomeriggio – giovedì 23 novembre – alle ore 17 con la conferenza stampa piloti.

L’ultimo atto della stagione

Da oggi a domenica 26 novembre non possiamo perderci per nulla al mondo il GP Valencia, in diretta su Sky e in differita su TV8 a partire già da oggi pomeriggio. La Moto3 e la Moto2 hanno già assegnato i titoli ai campioni di quest’anno: sono Jaume Masia e Pedro Acosta. Mentre la MotoGP arriva all’ultimo appuntamento ancora senza un nome. Il vincitore sarà Pecco o Jorge? Non ci resta che guardare la Sprint sabato pomeriggio e la gara domenica.

Gli orari di prove qualifiche e gara

Tutti gli appuntamenti del weekend, a partire da oggi pomeriggio e fino alle gare di domenica, saranno trasmessi come sempre in diretta su Sky e anche su TV8. Vediamo tutta la programmazione del fine settimana.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 23 novembre

ore 14.15: Paddock Pass

ore 17: conferenza stampa piloti

ore 18.15: Racebook

Venerdì 24 novembre

ore 8.55: prove libere 1 Moto3

ore 9.45: prove libere 1 Moto2

ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

ore 11.40: paddock live

ore 13: paddock live

ore 13.15: prove libere 2 Moto3

ore 14: prove libere 2 Moto2

ore 14.55: pre-qualifiche MotoGP

ore 16.15: Paddock Live Show

ore 16.45: Talent Time

Sabato 25 novembre

ore 8.35: prove libere 3 Moto3

ore 9.10: prove libere 3 Moto2

ore 10.05: prove libere 2 MotoGP

ore 10.45: qualifiche MotoGP

ore 11.40: paddock live

ore 12.30: Paddock Live

ore 12.45: qualifiche Moto3

ore 13.40: qualifiche Moto2

ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

ore 14.55: Sprint Race MotoGP

ore 15.45: Paddock Live Show

ore 16.30: Talent Time

Domenica 26 novembre

ore 10.35: warm up MotoGP

ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

ore 11.30: Paddock Live

ore 12: gara Moto3

ore 13: Paddock Live

ore 13.15: gara Moto2

ore 14.15: Paddock Live

ore 14.30: Grid

ore 15: gara MotoGP

ore 16: Zona Rossa

ore 17.30: Race Anatomy MotoGP

Gli orari su TV8

Sabato 25 novembre – diretta

ore 10.50: Qualifiche MotoGP

ore 12.50: Qualifiche Moto3

ore 13.45: Qualifiche Moto2

ore 15: Sprint Race MotoGP

Domenica 29 ottobre – differita

ore 14: Gara Moto3

ore 15.20: Gara Moto2

ore 17: Gara MotoGP

Dopo una stagione così colma di emozioni e di colpi di scena, è finalmente giunto il momento di eleggere il Campione del Mondo 2023. Il duello tra Bagnaia e Martin ha acceso gli animi degli appassionati, regalando grande spettacolo in pista: a Valencia uno dei due verrà incoronato e, a prescindere da chi sarà, possiamo dire fin d’ora che entrambi se lo sono meritato.