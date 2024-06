I piloti della MotoGP sono pronti a mettersi sui blocchi di partenza per il Gran Premio d’Olanda: tutti i dettagli per seguirlo in diretta TV e in streaming

Fonte: Getty Images Gli orari del GP d'Olanda di MotoGP 2024

Lo chiamano la Cattedrale della moto, perché dal lontano 1949 ospita ininterrottamente ogni anno una gara del Motomondiale. Non fa eccezione il 2024, e il pathos è sul punto di raggiungere le vette più alte fra solo poche ore. Smaltito un break più lungo del solito, con la gara del Kazakhistan che ha preso il posto di quella dell’India, è il momento di scendere nuovamente in pista ad Assen, per il Gran Premio d’Olanda.

Marc Marquez in Ducati

Ok, il piacere di gustarsi le prodezze delle due ruote in pista. Riteniamo, però, fortunati nell’aver assistito a un periodo di pausa scoppiettante, scandito da colpi a effetto. Merito del mercato piloti che ha parecchio animato le ultime settimane. Lo spostamento più clamoroso è stato quello di Marc Marquez, il quale, dopo alcuni mesi di rodaggio nel team satellite al fianco del fratello Alex, correrà a partire dal prossimo anno in Ducati. E già i fan smaniano dalla curiosità di scoprire come andrà la convivenza nello stesso paddock. Due galli potranno stare nello stesso pollaio? La storia, anche recente (ad esempio in Yamaha, nella convivenza forzata tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo), lascia presagire alta tensione.

Il temperamento duro e deciso di Marquez contribuisce a immaginare degli infuocati botta e risposta e magari, già fra poche ore, ne avremo un anticipo. La “promozione” sul campo ha, nel frattempo, comportato l’addio di Jorge Martin. Lo avevano detto i piani alti di Borgo Panigale: qualunque decisione avessero presso, avrebbero lasciato scontento qualcuno. Stufo di attendere il proprio turno, Martin ha accettato la corte di Aprilia, ma prima c’è un Mondiale da vincere. Se nella passata edizione ha accarezzato il sogno iridato, quest’anno cercherà, con le unghie e con i denti, di portare la nave in porto.

Al momento Jorge è in prima posizione nella classifica con 171 punti, 18 in più di Bagnaia. Terzo Marquez a quota 136, quarto Bastianini a 114. Guardando ai precedenti, Bagnaia si è aggiudicato il GP d’Olanda del 2023 la domenica, preceduto dall’exploit di Marco Bezzecchi nella Sprint Race. Che terrà banco domani, quando il campo (pardon, la pista) emetterà dei verdetti. Al Mugello l’ha sempre spuntata Pecco nel doppio appuntamento, accorciando sul leader della generale.

La programmazione completa del GP d’Olanda di MotoGP 2024 può essere seguita in esclusiva su Sky Sport MotoGP. Tre le repliche (alle 19, alle 21 e alle 23), proposte non prima del consueto giro di approfondimenti e interviste. In alternativa, è possibile gustarsi le prodezze in streaming su NOW. Le qualifiche e la gara andranno in diretta anche in chiaro su TV8.

Gli orari in diretta su Sky del GP d’Olanda

Sabato 29 giugno

Ore 8.40-9.10: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.25: Moto2 – prove libere 2

Ore 10.10: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.15: MotoE – Gara-1

Ore 12.50: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15: MotoGP – Sprint Race

Ore 16.10: MotoE – Gara-2

Domenica 30 giugno

Ore 9.40: MotoGP – Warm-Up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 29 giugno

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.50: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45: Moto2 – qualifiche

Domenica 30 giugno