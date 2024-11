Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA MotoGP 2024, la preview del GP Barcellona con la sfida tra Bagnaia e Martin

L’ultimo atto del campionato di MotoGP si correrà a Barcellona. Jorge Martin è il grande favorito per strappare la corona a Bagnaia. Dopo la cancellazione della consueta tappa valenciana a causa delle alluvioni che hanno messo in ginocchio la città spagnola, il Paddock ha scelto la location catalana del Montmeló per l’ultimo atto della stagione 2024. Il ventesimo round vedrà protagonisti, dal 15 al 17 novembre, Jorge Martin (Team Prima Pramac Racing) e Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) in un duello finale che si preannuncia accesissimo. L’attesa dei tifosi della Ducati è alle stelle dopo il lungo testa a testa che vede avanti in classifica il madrileno.

Pecco Bagnaia, nella Sprint Race corsa a Sepang, potrebbe aver commesso l’errore più impattante della sua carriera. La scivolata nella prima fase della gara breve ha dato all’alfiere del team Pramac la possibilità di amministratore un bottino di punti importante. Martin si è accontentato del secondo posto alle spalle del numero 1, nella sfida malesiana domenicale, godendo di un vantaggio di 24 lunghezze sul rivale. Secondo le combinazioni matematiche gli basteranno 2 punti in più di Bagnaia nella SR per laurearsi campione del mondo in top class.

Testa a testa tra Bagnaia e Martin

Martin ha già vinto un Mondiale, nel 2018, in Moto3 ed è desideroso di chiudere la sua storia in Ducati con un successo finale. Dal prossimo anno, infatti, correrà in sella all’Aprilia, al fianco di Marco Bezzecchi. In questa annata ha fatto la differenza nelle Sprint Race, dove può dare il meglio di sé senza preoccuparsi troppo dell’usura delle gomme. Bagnaia, invece, è un pilota vecchio stile che fa emergere alla distanza il suo feeling con la pista.

Il madrileno sul circuito del Montmeló, in top class dal 2021, ha ottenuto un quattordicesimo posto al rientro dopo un pesante infortunio. Nel 2022 è arrivato secondo, stesso risultato ottenuto nella scorsa primavera, registrando nel mezzo una quinta e una quarta posizione Sprint. A Barcellona ha sempre tagliato il traguardo, dimostrando un buon feeling ma non ha mai vinto. Per Bagnaia, invece, la tappa catalana è un vero e proprio terreno di caccia, grazie al successo ottenuto in questa annata e il secondo posto nella SR del 2023. Si è anche salvato da un terribile infortunio quando fu preso in pieno da Binder su KTM. Occhi puntati per la sfida al terzo posto della graduatoria anche su Marc Marquez ed Enea Bastianini, distanziati di un solo punto a favore del talento di Cervera.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio conclusivo della stagione 2024 sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 provvederà a trasmettere in chiaro l’evento, a partire dal sabato mattina con le prove, le qualifiche e la Sprint Race. Domenica 17 novembre, TV8 trasmetterà live le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Sabato 16 novembre 2024

08.40 – Moto3 Prove 2

09.25 – Moto2 Prove 2

10.10 – MotoGP Prove Libere 2

10.50 – MotoGP Q1

11.15 – MotoGP Q2

12.50 – Moto3 Q1

13.15 – Moto3 Q2

13.45 – Moto2 Q1

14.10 – Moto2 Q2

15.00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 17 novembre 2024

09.40 – MotoGP Warm-Up

11.00 – Moto3 Gara

12.15 – Moto2 Gara

14.00 – MotoGP Gara

TV8 (trasmissione in chiaro, in diretta o in differita):

Sabato 16 novembre 2024

10:50 – MotoGP Q1

11:15 – MotoGP Q2

12:50 – Moto3 Q1

13:15 – Moto3 Q2

13:45 – Moto2 Q1

14:10 – Moto2 Q2

15:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 17 novembre 2024

09:40 – MotoGP Warm-Up

11:00 – Moto3 Gara

12:15 – Moto2 Gara

14:00 – MotoGP Gara