Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA La MotoGP si corre in Malesia: gli orari TV

Il Petronas Gran Premio della Malesia 2024, diciannovesimo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP, si preannuncia come un evento cruciale per la lotta al titolo. Sul circuito di Sepang, dal 1° al 3 novembre, Jorge Martin (Team Prima Pramac Racing) e Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) si contenderanno il primato in classifica generale.

Di sicuro la sfida tra i due contendenti è giunta a un momento topico, complesso e altamente a rischio. Adesso un qualunque errore potrebbe costare carissimo. Dopo il capitolo della Malesia ci sarà l’ultimo appuntamento stagionale, con la prospettiva di un Gran Premio della Comunità Valenciana, in programma fra due settimane, che deve fare i conti con i danni provocati (principalmente alle infrastrutture di collegamento con il tracciato) dall’alluvione e dal maltempo che ha colpito diverse zone della Spagna nelle ultime ore. Non sarà facile per nessuno, per questo motivo Sepang varrà più dei punti in palio, addirittura potrebbe valere un anno intero di lavoro. Dunque, vediamo gli orari degli appuntamenti del penultimo round del Motomondiale

Un duello al cardiopalma

Con Martin a 453 punti e Bagnaia a 436, la sfida è entrata nella sua fase più calda. Il campione del mondo in carica, Bagnaia, cercherà di replicare il successo ottenuto a Sepang nel 2022. Invece Martin, vincitore su questa pista solo nel 2018 in Moto3, ha il primo match point a suo favore. Marc Marquez (team Gresini Racing) ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), con 356 e 345 punti rispettivamente, potrebbero influenzare l’esito della lotta per il titolo. Ducati, già vincitrice del titolo costruttori e del campionato a squadre, si prepara a festeggiare anche il titolo piloti.

Tra gli altri protagonisti, Brad Binder (KTM) e Pedro Acosta (Red Bull Gasgas Tech3) inseguono in classifica generale, mentre Maverick Viñales (Aprilia) punta alla top five prima del suo addio a Noale. Infine, Andrea Iannone torna in MotoGP dopo cinque anni di assenza, sostituendo Fabio Di Giannantonio nel team Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Anche le classi Moto2 e Moto3 saranno presenti a Sepang per una passerella d’onore per i campioni già proclamati: Ai Ogura (Mt Helmets – Msi) e David Alonso (Cfmoto Gaviota Aspar team).

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio della Malesia sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà la copertura in chiaro a partire dal sabato mattina con le prove, le qualifiche e la Sprint Race delle ore 7:55. Domenica 3 novembre, TV8 trasmetterà in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Sabato 2 novembre 2024

01.40 – Moto3 Prove 2

02.25 – Moto2 Prove 2

03.10 – MotoGP Prove Libere 2

03.50 – MotoGP Q1

04.15 – MotoGP Q2

05.50 – Moto3 Q1

06.15 – Moto3 Q2

06.45 – Moto2 Q1

07.10 – Moto2 Q2

08.00 – MotoGP Sprint 10 giri

Domenica 3 novembre 2024

03.40 – MotoGP Warm-Up

05.00 – Moto3 Gara

06.15 – Moto2 Gara

08.00 – MotoGP Gara (20 giri, repliche alle ore 11.00, alle 14.00 e alle 19.00)

TV8 (trasmissione in chiaro, in diretta o in differita):

Sabato 2 novembre 2024

03.50 – MotoGP Q1

04.15 – MotoGP Q2

05.50 – Moto3 Q1

06.15 – Moto3 Q2

06.45 – Moto2 Q1

07.10 – Moto2 Q2

08.00 – MotoGP Sprint 10 giri

Domenica 3 novembre 2024