Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA La MotoGp sbarca in Spagna

La MotoGP ritorna a correre in Spagna dopo il grande spettacolo offerto ad Austin, Texas, nel GP delle Americhe. Stavolta si rientra in Europa, continente esplorato già con il Gp del Portogallo a Portimao. Negli Stati Uniti abbiamo assistito alla resurrezione dell’Aprilia che ha vinto una gara con grande merito, anche se un po’ a sorpresa, e ha riportato le attenzioni su un talento mai completamente esploso come Maverick Vinales. Chissà se lo spagnolo riuscirà a replicare l’impresa americana a casa sua. La concorrenza certamente non manca, e sono tantissimi coloro che desiderano imporsi a Jerez de la Frontera, in Andalusia.

Voglia di riscatto per tanti

Abbiamo accennato alla vittoria di Maverick Vinales in sella all’Aprilia nel GP delle Americhe, e questo nome lo dobbiamo necessariamente tenere in considerazione tra quelli papabili per un secondo exploit a Jerez. Chi vorrà tornare alla vittoria è certamente Jorge Martin, uno che su questa pista è capace di esaltarsi non poco. L’iberico in testa alla classifica piloti, dovrà guardarsi dal primo degli inseguitori, Enea Bastianini, che ancora non è riuscito a mettere il proprio sigillo su una corsa in sella alla Ducati ufficiale.

Fari puntati anche sul giovane Pedro Acosta, il rookie più brillante che ci sia, insieme alla sua scoppiettante KTM. Il giovane spagnolo potrebbe inserirsi nella lotta alla vittoria, che potrebbe lanciarlo prepotentemente nella sfida al titolo. Il bicampione del mondo Pecco Bagnaia è sembrato finora sottotono, ma se vuole fare un tris iridato dovrà cominciare a raggranellare più punti possibili, già a partire da Jerez. Poi, c’è Marc Marquez che all’ultima gara è caduto quando stava dominando la corsa davanti a tutti, come ai vecchi tempi. C’è da aspettarsi qualcosa anche da lui, feeling con la nuova moto permettendo.

Niente vieta che qualche outsider possa inserirsi nella lotta a un posto sul podio, che sembra molto affollata. Potrebbe essere anche l’occasione per i vari Brad Binder, Fabio Quartararo e qualche pilota Honda di tornare a respirare aria buona. Insomma, i temi per seguire questo nuovo appuntamento della MotoGP non mancano affatto. Ci sarà da divertirsi.

Dove vedere la Moto GP Spagna 2024: diretta tv e streaming

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Il motomondiale è visibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint della Moto GP, il resto andrà regolarmente in differita. Sarà un weekend molto intenso, dunque, occhio agli orari.

Gli orari di Sky e TV8

Venerdì 26 aprile

09:00-09:35 Moto3 Prove Libere 1

09:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 27 aprile

08:40-09:10 Moto3 Prove 2

09:25-09:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove

10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

12:50-13:05 Moto3 Q1 (diretta su TV8)

13:15-13:30 Moto3 Q2 (diretta su TV8)

13:45-14:00 Moto2 Q1 (diretta su TV8)

14:10-14:25 Moto2 Q2 (diretta su TV8)

15:00 MotoGP Sprint 11 giri (diretta su TV8)

Domenica 28 aprile