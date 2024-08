L'undicesimo appuntamento della MotoGP si correrà in Austria, grande attesa per il duello iridato tra Bagnaia e Martin. Occhio alle sorprese

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Torna la MotoGP: si corre in Austria

Dopo aver osservato una settimana di pausa, la MotoGP torna a correre in una pista breve ma spettacolare: il Red Bull Ring in Austria. Il tracciato di Spielberg, incastonato nella Alpi, è un piccolo gioiello che negli ultimi anni ci ha raccontato epiche battaglie. Indimenticabile il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, vinto da quest’ultimo all’ultima curva con un incrocio da applausi a scena aperta. Oggi, Dovizioso è un ex di questo sport, mentre Marquez è un pilota Ducati in attesa di passare al team ufficiale, mentre nella classifica piloti Bagnaia va alla caccia di Martin per la leadership che gli garantirebbe il terzo titolo iridato consecutivo.

Le premesse del weekend

Siamo arrivati all’undicesimo appuntamento di questa stagione, praticamente siamo oltre il giro di boa del campionato. Jorge Martin è tornato in cima alla classifica dopo il weekend di Silverstone nel quale ha scavalcato il rivale Pecco Bagnaia. Oltre ai due litiganti per la posta in palio più importante, bisognerà capire cosa combineranno due assi come Enea Bastianini, reduce della doppietta inglese, e Marc Marquez ancora alla caccia del primo successo in sella alla Ducati di Gresini. Questo quartetto ha dimostrato di fare realmente un campionato a parte.

Inoltre, la Ducati è – come sempre – la moto da battere, specialmente in questa pista che da tanto tempo è il giardino di casa. Fari puntati anche sui vari Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio e Alex Marquez, piloti minuti di Desmosedici, per capire se anche loro riusciranno ad avvicinarsi ai quattro che fino a qui hanno sbalordito, ma soprattutto se le Aprilia di Vinales ed Aleix Espargaro e le KTM di Binder, Miller e, soprattutto, del rookie Pedro Acosta sul tracciato austriaco saranno in grado di competere alla pari con le Ducati. Questa, alla fine, sarebbe proprio la pista di casa della KTM.

MotoGP Austria, dove vederlo

Nel GP d’Austria le prove libere, le qualifiche, la sprint race e la gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull’app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport’, sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà al Red Bull Ring anche su NOW.

Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare del Gran Premio d’Austria di Moto3 (alle ore 14:05), Moto2 (alle ore 15:20) e MotoGP (alle ore 17:05).

Il programma del GP d’Austria

Venerdì 16 agosto

08:30 – 08:45: FP1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:25 – 12:40: FP2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15 – 13:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

17:05 – 17:35: Qualifiche MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

Sabato 17 agosto

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:15: Gara 1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

16:10: Gara 2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

Domenica 18 agosto