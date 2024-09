Il Motomondiale torna in pista con il GP di Indonesia che rappresenta un momento chiave per la corsa al titolo in MotoGP: ecco come seguire il week end in TV

Fonte: Getty Images La gara è in programma domenica mattina

Torna in pista il Motomondiale con il nuovo GP di Indonesia sul Pertamina Mandalika International Circuit. Questo nuovo appuntamento segna l’inizio di un vero e proprio tour de force per i piloti che saranno impegnati in ben 6 gare nel corso dei prossimi due mesi per completare il campionato. La stagione 2024 ha ancora tantissimo da dire e tutti i titoli sono ancora da assegnare. In particolare per la Moto GP è lecito attendersi una serie di gare ad altissima intensità. Le gare di domenica saranno trasmesse in diretta TV su Sky e in differita, nella mattinata, anche su TV8. Vediamo i dettagli.

Il Motomondiale va in Indonesia

La gara è fissata domenica 29 settembre. Per quanto riguarda la Moto GP, ci si aspetta una pronta rivincita da parte del campione in carica, Pecco Bagnaia che dopo gli zero punti dello scorso GP (secondo ritiro in tre gare e terzo del campionato) ha bisogno di una vittoria per poter riavvicinare la prima posizione in classifica. In questo momento, la classifica è guidata dallo spagnolo Jorge Martin che, però, ha vinto solo due gare in stagione ed è a secco di vittorie dallo scorso mese di maggio. C’è grande interesse in merito alla prestazione di Enea Bastianini che, dopo la vittoria ottenuta a Misano, punta a una doppietta, con l’obiettivo di portare a tre il totale di vittorie in campionato e di poter avvicinare la prima posizione in classifica piloti. Da seguire con attenzione è anche Marc Marquez che, dopo il ritorno alla vittoria, con un’inaspettata doppietta, punta al terzo centro in campionato. C’è tanta carne al fuoco e, a partire dal GP in Indonesia, le prossime gare saranno, sicuramente molto interessanti.

La programmazione TV e streaming

Il week end del Motomondiale con il GP di Indonesia è già iniziato. La gara è in programma domenica 29 settembre. L’intero week end, come da tradizione, viene trasmesso su Sky, con il pacchetto Sky Sport e con la possibilità di seguire la gara anche tramite Sky Go, oltre che in streaming su NOW, con il Pass Sport. Una parte degli eventi in programma saranno trasmessi in chiaro da TV8 che, però, non mostrerà la diretta delle gare (ma solo delle qualifiche) andando a mostrare le gare in differita nella mattinata di domenica. Vediamo tutti gli orari per seguire in diretta e in differita il GP di Indonesia nelle giornate di sabato e domenica.

Gli orari in diretta su Sky del GP Indonesia

Sabato 28 settembre

Ore 2.40: Moto3- prove libere 3

Ore 3.25: Moto2 – prove libere 3

Ore 4.40: MotoGP – prove libere 3

Ore 5.30: MotoGP – qualifiche

Ore 6.50 Moto3 – qualifiche

Ore 8.25: Moto2 – qualifiche

Ore 9: MotoGP – Sprint Race

Domenica 29 settembre

Ore 4.40: MotoGP – warm up

Ore 6: Moto3 – gara

Ore 7.15: Moto2- gara

Ore 9: MotoGP- gara

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 28 settembre

Ore 5.30: MotoGP – qualifiche

Ore 6.50 Moto3 – qualifiche

Ore 8.25: Moto2 – qualifiche

Ore 9: MotoGP – Sprint Race

Domenica 29 settembre

Ore 4.40: MotoGP

Ore 9: Moto3 – gara (differita)

Ore 10.20: Moto2- gara (differita)

Ore 12: MotoGP- gara (differita)

La programmazione indicata si riferisce all’ora italiana. L’Indonesia ha un fuso orario di 6 ore in avanti rispetto all’Italia.