MotoGP, Bastianini top a Misano, flop Bagnaia: le pagelle

Seconda prova consecutiva sul tracciato di Misano Adriatico per la MotoGP, che con il Gran Premio dell’Emilia-Romagna ha concluso la serie europea del campionato e lascierà il vecchio continente per la lunga sessione di gare oltreoceano, prima del rientro con la tappa finale di Valencia. In un clima completamente diverso da quello di due settimane prima (temperature più basse e molta umidità), la gara non ha comunque deluso le attese grazie anche alla splendida vittoria di Enea Bastianini. Vediamo come sono andati i piloti della MotoGP nelle consuete pagelle.

I top 3

Jorge Martin: 8 – sarebbe stata una gara da “nove” se non si fosse fatto superare da Bastianini, ma l’incontenibile “Bestia” non era proprio alla sua portata. Con quel durissimo contatto sul finale, lo spagnolo di Ducati Pramac ha dovuto mollare e spianare la strada al leone romagnolo. Ha comunque lottato sempre e venduto cara la pelle. Questo è il motociclismo e il risultato un’istantanea da ricordare.

Marc Marquez: 7 – aiutato dalla scivolata di Bagnaia, l’otto volte campione del mondo si è aggiudicato un podio d’oro e continua la sua scalata della classifica. Non ha incantato come al solito con le sue prodezze balistiche, ma ha regalato al team Gresini un altro podio e a altri punti importanti. Forte anche sulla distanza, è il primo inseguitore ed è stato premiato.

L’eroe di giornata

Enea Bastianini: 10 – se c’è un lottatore nato in MotoGP, è proprio lui. A Misano, Enea Bastianini si è immedesimato nell’eroe locale e come ai tempi della “temporada romagnola”, ha battuto prima il suo compagno di scuderia e poi il primo della classifica, mostrando al suo popolo che la Romagna è affar suo. L’entrata cattiva su Martin è la firma su un successo voluto e conquistato con grande caparbietà. Immenso.

I flop 3

Francesco Bagnaia: 5 – dopo un’ottima partenza, ha superato Martin alla prima curva con un incrocio di traiettoria da manuale del motociclismo. Purtroppo, non è riuscita la fuga con cui il campione del mondo avrebbe messo in serie difficoltà il diretto interessato, che lo ha poi superato tirandosi dietro Bastianini. All’inseguimento del duo di testa, è poi scivolato alla curva della “quercia” (forse per la troppa foga), vanificando ogni speranza di rimonta finale e lasciando allo spagnolo la possibilità d’incrementare il vantaggio in classifica. Occasione sfuggita.

Pedro Acosta: 4,5 – un pilota davvero sfortunato, ma molto irruente. La sua gara non regge mai troppi giri e per stare nei primi, spesso si ritrova in terra. A soli otto giri completati ha abbandonato la lotta perdendo una bella possibilità e punti per il team GasGas. Peccato, ma il talento spagnolo continuerà a fare i conti con queste dinamiche finché non raffredderà la sua foga e smetterà di buttare via le belle gare di cui è capace.

Binder: 3 – beneficiario di una seconda fila sulla griglia di partenza, il sudafricano non ha completato il primo giro, mettendo subito fine alla corsa dell’unica KTM competitiva, o se vogliamo, l’unica che poteva prendere punti e non pochi. Peccato perché da qualche gara, Brad era ritornato protagonista e sembrava capace d’inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Ripreso il via dopo la scivolata si è dovuto accontentare di concludere ultimo.