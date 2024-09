Un altro weekend bollente per il Motomondiale, in scena al Misano World Circuit: Pecco Bagnaia insegue Jorge Martin, ma attenzione al “redivivo” Marc Marquez

Fonte: ANSA Anticipazioni MotoGP San Marino: il Motomondiale approda al Misano World Circuit

Dopo il weekend di Aragon, nessuna pausa per la MotoGP, che torna nuovamente in pista a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Un appuntamento come sempre particolarmente amato dagli appassionati, pronti a colorare gli spalti del circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli nel primo dei due appuntamenti in terra romagnola.

Spettacolo sugli spalti, ma soprattutto in pista: dalla sfida Martin-Bagnaia al vertice, al “ritrovato” Marc Marquez, sono tanti i temi alla vigilia di questo tredicesimo – infuocato – round del Motomondiale. Un fine settimana, dunque, da vivere tutto d’un fiato, dove non mancheranno le attività anche al di fuori della pista. Dopo il successo dello scorso anni, la Riders’ Land si prepara ad accogliere e intrattenere la folla con numerose iniziative di intrattenimento che coinvolgeranno diverse città della Riviera Romagnola.

Martin-Bagnaia accendono la sfida

Tornato saldamente in testa alla classifica generale, Jorge Martin arriva a Misano con un vantaggio di 23 punti: tanti, ma non abbastanza per dormire sonni tranquilli in un Campionato così combattuto e imprevedibile. Nelle ultime tre Gran Premi, lo spagnolo ha saputo dimostrarsi estremamente concreto e costante, cogliendo ben sei secondi posti (tra Sprint e gare lunghe), che gli hanno permesso prima di superare Bagnaia, e poi di incrementare il distacco in classifica. Una solidità incredibile, a riprova della maturità di Jorge in questo 2024, tornato in modalità ‘Martinator’ dopo le complicate settimane in cui il suo futuro è stato uno degli argomenti più caldi del paddock. E ora si arriva in Riviera, dove l’anno scorso con una doppietta Sprint-gara iniziò a dare vita alla rimonta su Pecco… che sia il momento per tornare alla vittoria?

A questa domanda non sappiamo dare una risposta, ma quel che è certo è che a non permettere che questo accada ci sarà Francesco Bagnaia, uscito bastonato – e non solo fisicamente – dall’ultimo GP. Lo “zero” di Aragon, infatti, è pesantissimo, per la classifica e per il morale, e ora serve una reazione: Misano può essere l’occasione ideale per voltare pagina e ricucire il gap da Martin, ma servirà essere al top già dal venerdì. Già l’anno scorso, proprio nel GP di San Marino, Pecco seppe dimostrare di saper reagire nei momenti di difficoltà, conquistando un incredibile doppio podio a solo una settimana di distanza dal terribile incidente del Montmelò: seppur con le dovute differenze, anche quest’anno è chiamato a fare lo stesso e tornare sulla retta via.

Marquez e Bastianini, incomodi “di lusso”

E se al vertice la sfida pare essere un affare a due tra Martin e Bagnaia, ecco che alle loro spalle un altro pilota scalpita per dire la sua: stiamo parlando di Marc Marquez, vincitore del GP d’Aragona, tornato sul gradino più alto del podio dopo 1043 giorni dall’ultima volta. Un trionfo che porta con sé tanto, a partire dalla consapevolezza di essere ancora realmente competitivo (con buona pace di chi lo dava per finito): Marquez c’è ancora, e da qui a fine anno sarà un osso duro da battere per chiunque.

Tra gli “incomodi di lusso” non si può non considerare anche Enea Bastianini, apparso meno brillante negli ultimi due GP, ma ugualmente desideroso di far bene sul “suo” circuito di casa. Per il riminese, infatti, quello di Misano rappresenta da sempre un weekend speciale, nel quale però non è mai riuscito a cogliere una vittoria in MotoGP: quest’anno, anche grazie a una nuova confidenza in sella alla Ducati, potrebbe essere la volta buona, ma la concorrenza, come abbiamo visto, non manca.

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli

Ormai tappa fissa del Motomondiale, il circuito romagnolo è sede del GP di San Marino e della Riviera di Rimini dal 2007, anno in cui questo Gran Premio è stato reintrodotto in calendario [l’ultima edizione risaliva al 1993, ndr]. Precedentemente denominato Misano World Circuit, dal 2012 l’impianto porta il nome di Marco Simoncelli, il pilota originario di Coriano tragicamente scomparso a Sepang nel 2011. Una dedica sentita per un pilota – il ‘Sic’ – che proprio a Misano aveva iniziato a muovere i primi passi nel motociclismo, fortemente voluta da tifosi e appassionati, romagnoli e non.

Completamente riasfaltato nel 2015, il tracciato si snoda in senso orario per 4.226 m con un totale di 16 curve, di cui 6 a sinistra e 10 a destra. Inoltre, va segnalato un altro intervento di riasfaltatura della pista, avvenuto nel 2020, nel quale sono state apportate importanti modifiche ai cordoli di curva 6 e curva 16, passati da doppi a singoli e omologati per le competizioni mondiali.

Parlando di Misano, non si può non citare l’idolo di casa Valentino Rossi, vincitore del GP di San Marino e della Riviera di Rimini in ben tre occasioni. Record che il ‘Dottore’ deve condividere con due storici rivali, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, anche loro a quota tre successi. Segue Francesco Bagnaia, vincitore nel 2021 e nel 2022, e pronto a unirsi al gruppo dei recordman di Misano. Inoltre, vanno poi segnalati i trionfi di Maverick Viñales e Marc Márquez nelle due edizioni del GP dell’Emilia Romagna, disputatesi sempre a Misano nel 2020 e nel 2021 per via della pandemia di Covid-19.

Una settimana a tutto gas

Come detto, la settimana che porta al GP di San Marino e della Riviera di Rimini è tutta da vivere: numerose sono le iniziative organizzate tra Misano e dintorni per intrattenere e coinvolgere gli appassionati.

Si parte da Riccione, dove giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 24:00, andrà in scena la Red Bull Riders Night: un vero e proprio paradiso per gli amanti delle due ruote, con simulatori, Showbike MotoGP e show acrobatici di freestyle con le moto. L’appuntamento sarà poi replicato il giorno dopo, venerdì 6 settembre, a Rimini, con gli stessi orari.

Sabato 9 settembre, invece, i riflettori saranno tutti puntati sulla fan zone del MWC per il Saturday Party @AXWELL by Nameless Festival, una vera e propria festa che andrà in scena sui prati del circuito a partire dalle ore 18:00 fino a tarda notte. Inoltre, a ciò si aggiungerà l’adrenalina del “Masters of Dirt” Freestyle Motocross Show, in programma nella stessa area a partire dalle ore 21:30. Come per l’evento dello scorso anno, la partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti previa registrazione sul sito dedicato.