La Moto GP torna subito in pista con il nuovo GP di San Marino, in programma a Misano: ecco come seguire la gara in TV e in streaming nel corso di questo week end

Fonte: ANSA Gli orari del GP di San Marino a Misano

Il Motomondiale è oramai entrato nella seconda parte della stagione 2024 con ancora tanto da dire. In calendari ci sono, infatti, altri 8 GP e il prossimo appuntamento arriva proprio questo week end. Dalla giornata di domani, infatti, inizia il fine settimana di gare del Gp di San Marino che riporta il Motomondiale sul tracciato di Misano. Si tratta di un appuntamento davvero importante e che, inevitabilmente, attirerà l’attenzione di tantissimi appassionati. Chi seguirà da casa il week end potrà farlo tramite Sky (o in streaming su NOW). Per questo Gran Premio è prevista anche la diretta in chiaro, di buona parte degli eventi in programma, anche su TV8. In questo modo, gli appassionati italiani potranno seguire in diretta e a costo zero le gare.

Si torna subito in pista

Dopo la caduta dello scorso Gran Premio, che si è tradotta nel secondo ritiro stagionale dopo lo sfortunato GP in Portogallo, Bagnaia è chiamato a un immediato riscatto, necessario per riavvicinare la testa della classifica che, attualmente, vede in prima posizione Jorge Martin, nonostante le sole due gare vinte quest’anno (contro le 7 del pilota italiano). Nello stesso tempo, Marc Marquez, tornato alla vittoria la scorsa settimana dopo un lungo digiuno e una gara da 10 in pagella, proverà a bissare il risultato, rafforzando la sua posizione.

La classifica della Moto GP è molto corta, nonostante la maggior parte dei Gran Premi siano stati vinti dal campione in carica, Bagnaia, mentre le Ducati continuano a dominare. Le prossime gare saranno, quindi, fondamentali per andare a valutare quello che sarà l’esito finale del campionato. Anche la Moto2 e la Moto3 continuano a vivere una stagione molto combattuta e con ancora diversi GP da disputare per definire quelli che saranno i risultati finali. C’è tanto da dire e, per gli appassionati, ci sarà tanto da vedere, sia in diretta TV che in streaming.

La programmazione TV e streaming

L’intero week end di gara della Moto GP a Misano, per il GP di San Marino, sarà trasmesso da Sky oltre che in streaming, attivando il Pass Sport di NOW, che garantisce l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky. Questa volta, inoltre, è prevista la diretta TV in chiaro anche su TV 8, con tutti i principali appuntamenti di sabato e domenica. La giornata di venerdì 6 settembre, invece, sarà interamente coperta da Sky. Vediamo la programmazione.

Gli orari in diretta su Sky del GP San Marino

Venerdì 6 settembre

Ore 9: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.45: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14.05: Moto2 – prove libere 2

Ore 15: MotoGP – prove libere 2

Sabato 7 settembre

Ore 8.40: Moto3- prove libere 3

Ore 9.25: Moto2 – prove libere 3

Ore 10,10: MotoGP – prove libere 3

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.50 Moto3 – qualifiche

Ore 14.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15: MotoGP – Sprint Race

Domenica 8 settembre

Ore 9.40: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2- gara

Ore 14: MotoGP- gara

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 7 settembre

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.50 Moto3 – qualifiche

Ore 14.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15: MotoGP – Sprint Race

Domenica 8 settembre