Fonte: Getty Images Come seguire il Gran Premio di Silverstone 2024 di MotoGP in TV e streaming

Vi siete goduti le feste? Bene, perché ora si torna a fare sul serio in MotoGP, col Gran Premio di Gran Bretagna, sull’iconico circuito di Silverstone, prossimo ad andare in scena fra solo poche ore. Già oggi, venerdì 2 agosto, è previsto un fitto calendario di appuntamenti tra la classe regina e le categorie minori, Moto2 e Moto3. Sarà, insomma, di nuovo il momento di mettere i piedi sul divano, a tifare il proprio pilota preferito o, più semplicemente, a gustarsi lo spettacolo, che, al solito, si prospetta entusiasmante.

La decima gara della stagione costituisce una tappa storica, ancor prima di andare fuoco alle polveri, visto che il GP di Gran Bretagna celebra il suo 75° anniversario. Nella passata edizione uscirono due vincitori differenti: Alex Marquez dalla Sprint su Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro dall’evento clou della domenica. Passato in testa alla classifica grazie con il trionfo al Sachsering e lo “0” di Martin, caduto al penultimo giro, “Pecco” Bagnaia non potrà tirare il fiato.

I dieci punti di margine sul diretto rivale gli impediscono, infatti, di rallentare i ritmi, il che ci lascia sperare in un week-end entusiasmante. Tagliare fuori dalla corsa Marc Marquez sarebbe poi un “crimine”: “promesso sposo” del team ufficiale a partire dal 2025, il pluricampione iridato rimane un osso duro da battere, e la vetta della graduatoria non è poi tanto lontana, distando di 56 lunghezze.

Occhio poi alle due ruote targate Aprilia Racing, nella quale corre Aleix Espargaro, nonché Maverick Vinales, che, in caso di buon risultato, potrebbe avvicinarsi al podio della generale. Da monitorare vi sono poi Brad Binder di Ktm e l’astro nascente Pedro Acosta (Tech3 Gasgas factory racing), candidato a un posto nella top 5 del campionato. Sul campioncino spagnolo si fa sempre un gran parlare, chissà se le curve della pista d’oltremanica lo esalteranno.

La programmazione TV e streaming

Il GP di Silverstone, in programma da venerdì 2 a domenica 4 agosto, sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nel vivo si entrerà, dunque, già domani con le qualifiche delle 11.45, a cui seguirà alle 15.55 la Sprint. La gara vera e propria scatterà domenica alle 14.00. Da consuetudine, la pay tv proporrà dei ricchi approfondimento con la sua squadra di tecnici, tanto nel pre quanto nel post, arricchite dalle impressioni a caldo degli stessi protagonisti. Per quanto riguarda la schedule in chiaro, TV8 proporrà le qualifiche delle tre classi, mentre la Sprint di sabato in diretta e la gara di domenica andranno in differita.

Gli orari in diretta su Sky del GP d’Inghilterra

Venerdì 2 agosto

Ore 9.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 10.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 11.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 15: Moto2 – prove libere 2

Sabato 3 agosto

Ore 9.35: Moto3- prove libere 3

Ore 10.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 11.45: MotoGP – qualifiche

Ore 13.45: Moto3 – qualifiche

Ore 14.40: Moto2 – qualifiche

Ore 15.55: MotoGP – Sprint Race

Domenica 4 agosto

Ore 10.35: MotoGP – warm up

Ore 12.15: Moto3 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15.30: Moto2 – gara

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 3 agosto 2024

Ore 11.45: MotoGP – qualifiche

Ore 13.45: Moto3 – qualifiche

Ore 14.40: Moto2 – qualifiche

Domenica 4 agosto