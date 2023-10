La decisione di Marc Marquez sul proprio futuro in MotoGP è stata senza dubbio una delle questioni più chiacchierate delle ultime settimane. Sono state numerose le voci che si sono susseguite, con il diretto interessato che ha più volte rilasciato dichiarazioni sibilline, ma mai definitive.

Oggi, però, è arrivata la (prima) ufficialità: al termine di questa stagione Marquez lascerà Honda. Una separazione consensuale, che arriva dopo ben 11 anni di successi: dal 2013 ad oggi, infatti, il binomio HRC-MM93 ha conquistato sei Campionati del Mondo in MotoGP, con addirittura cinque “triplette” (titolo piloti, costruttori e team), oltre alla bellezza di 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

Scartata l’opzione di rimanere con la Casa giapponese, il passo successivo è quasi certo: a partire dal 2024 l’otto volte Campione del Mondo dovrebbe correre con il team Gresini. Il campione spagnolo si ricongiungerebbe così con il fratello Alex alla corte di Nadia Padovani e (soprattutto) avrebbe a sua disposizione una Ducati, seppur non ufficiale.

Marquez e Honda: storia di un amore… ormai finito

Che il rapporto tra Marc Marquez e Honda non fosse più quello di prima era chiaro a tutti. Con il passare delle gare il ‘Cabroncito’ è apparso sempre più insofferente e, soprattutto negli ultimi tempi, non ha più cercato di nascondere il suo disappunto.

La vera svolta, però, è arrivata durante il GP di San Marino: se fino a Barcellona la risposta di Marc alle domande sul suo futuro era “ho un contratto con Honda per il 2024”, a partire dalla gara di Misano questa frase non è più stata pronunciata, dando vita a numerosi rumors di mercato. I test del lunedì, poi, non hanno portato i miglioramenti sperati e questo non ha fatto altro che aumentare il distacco tra le parti.

Arriviamo a oggi quando, dopo settimane di chiacchiere, è finalmente arrivata l’ufficialità: Honda Racing Corporation e Marc Marquez metteranno fine alla loro collaborazione al termine della stagione corrente, con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dal contratto.

Come riportato nel comunicato di HRC, “è nell’interesse di entrambi proseguire su strade diverse per raggiungere i rispettivi obiettivi e traguardi”: una decisione “presa di comune accordo”, che pone fine a uno dei binomi più vincenti nella storia delle corse motociclistiche, secondo solo al duo Agostini-MV Agusta.

Come detto, Marquez lascia la Casa dell’Ala Dorata dopo undici stagioni e sei titoli mondiali. Dal suo esordio in MotoGP nel 2013 ad oggi, il duo HRC-MM93 ha conquistato ogni titolo possibile, infrangendo anche numerosi record di precocità: in sella alla RC213V, lo spagnolo è diventato il più giovane vincitore di una gara della classe regina [GP della Americhe 2013, ndr] e, soprattutto, il più giovane Campione del Mondo della MotoGP, titolo ottenuto proprio nel 2013 da rookie. Nel 2014 si è poi riconfermato al vertice, imponendosi consecutivamente nelle prime dieci gare. Infine, dal 2016 al 2019 è stato il periodo di dominio, con un poker di titoli che ha lasciato agli avversari solamente le briciole.

Gresini, ora è più di un’alternativa

Nelle ultime settimane, l’idea di Marc Marquez correre per Gresini Racing nel 2024 è stata sempre più al centro delle voci di mercato ed è – a oggi – la destinazione più quotata per lo spagnolo.

I motivi sono presto detti. Ducati è la moto più competitiva in pista: pur non disponendo del pacchetto ufficiale, Marquez si ritroverebbe comunque in sella a una moto della Casa di Borgo Panigale, senza dubbio più competitiva della Honda attuale. Uno scenario che non può non aver stuzzicato il ‘Cabroncito’, che ancora insegue il sogno del nono titolo Mondiale che gli permetterebbe di eguagliare l’eterno rivale Valentino Rossi.

Inoltre, sciolto il nodo legato al contratto con Honda, non bisogna sottovalutare un altro dettaglio importante: Marc in Gresini avrebbe come compagno di squadra il fratello Alex, con il quale ha un rapporto fortissimo. Un motivo in più per approdare alla corte di Nadia Padovani, pronta ad accogliere a braccia aperte un campione del calibro di Marquez.