Fonte: iStock Novità in arrivo in casa Tesla: Model Y si rinnova

Il 2024 inizia all’insegna delle grandi novità in Tesla, con il colosso di San Carlos che ha intenzione di mettere in campo una vera e propria rivoluzione per uno dei suoi SUV più venduti. Infatti, dopo aver messo mano alla Model 3, con un restyling che ha portato alla vettura Model 3 Highland, la Casa americana ha messo a punto in silenzio il “Project Juniper” che, secondo quanto trapela, è l’operazione di rinnovamento di Model Y.

Tesla rifà il look a Model Y

Premiata come l’elettrica più venduta in Europa nel 2023, Model Y ha bisogno di una ventata di novità per Tesla, per rimanere sempre in cima alle classifiche del mercato. Già da alcuni mesi, pare, i lavori sarebbero avviati per regalare agli appassionati del brand, e non solo, un nuovo modello più accattivante e, ovviamente, silenzioso.

Non esistono immagini ufficiali, ma da settimane circolano in rete alcuni render che provano a ipotizzare come sarà il nuovo SUV che ha l’obiettivo, ancora una volta, di sorprendere tutti. E sulla scia di Model 3, presentata al Salone di Monaco e che costa quanto il suo predecessore, saranno presenti gruppi ottici anteriori più sottili con fari a matrice di LED, avvolti da un paraurti più aerodinamico per massimizzare l’autonomia e ridurre i fruscii.

Un restyling che, va sottolineato a scanso di equivoci, non andrà a toccare di certo il design del modello che resterà sempre lo stesso, per essere sempre riconoscibile. Le linee di Model Y, infatti, non verranno toccate, forze qualche ritocchino arriverà al posteriore, ma nulla di più.

E anche per quanto riguarda le motorizzazioni tutto resterà invariato, con le confermate versioni attuali che però in futuro potrebbero accogliere qualche novità.

Rivoluzione al volante

Quel che cambia, invece, sarà il modo di vivere Tesla Model Y al volante. Una vera e propria rivoluzione, infatti, sembra arrivare da San Carlos, con la Casa del magnate Elon Musk che punta a sorprendere tutti con scelte mozzafiato. Un esempio? Ci si aspetta di certo un miglioramento per quanto riguarda l’autonomia, ma sul “Projetct Juniper” pare spariranno le levette degli indicatori di direzione, sostituiti dai pulsanti sul volante,.

Una scelta, quest’ultima, che ha lasciato perplessi molti utenti, sia per una questione di abitudine che di sicurezza nell’utilizzo quotidiano della vettura. Ma nulla che, col tempo, non potrà rientrare nel meccanismo di guida. Arriveranno poi anche le nuove sospensioni, già introdotte sulla Model 3 Highland.

Ma per vedere in carne e ossa il nuovo SUV Model Y bisognerà attendere. Secondo i calcoli degli analisti si prevede che la produzione sarà avviata nella GigaFactory di Shanghai, ma non prima della prossima estate. Attualmente, infatti, le linee di produzione sono in fase di aggiornamento in vista del cambio di modello.

E per quanto riguarda i prezzi, a differenza di Model 3 Highland dovrebbero crescere leggermente. L’ipotesi, al momento, è che gli aumenti saranno contenuti per mantenere la leadership non solo tra le auto elettriche, ma soprattutto per confermare Model Y come il bestseller di casa Tesla che ha chiuso il 2023 in Italia con ben 8.587 modelli immatricolati dietro alla sola Audi Q5.