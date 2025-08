Greta Spreafico scomparsa da Rovigo nel 2022, il dettaglio del testamento del 2018: "Sono in pericolo di vita"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È un caso ancora irrisolto la scomparsa di Greta Spreafico, la 53enne di Erba svanita nel nulla il 4 giugno 2022 a Porto Tolle. La Procura di Rovigo nei giorni scorsi ha chiesto di nuovo l’archiviazione delle indagini. Tra gli aspetti da chiarire c’è il giallo legato al testamento della donna, redatto nel 2018 e poi modificato nel 2021: nella prima versione Spreafico scriveva di essere “in pericolo di vita”.

La scomparsa di Greta Spreafico da Rovigo

Di Greta Spreafico non si hanno più notizie dal giugno 2022. Originaria di Erba (Como), si trovava da qualche tempo a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, per curare la vendita della casa del nonno.

Le ultime notizie della cantante rock risalgono alla notte tra il 3 e il 4 giugno 2022.

Dopo aver trascorso la serata con Andrea Tosi, giardiniere del posto conosciuto alcuni mesi prima sui social, la 53enne si sarebbe allontanata da sola a bordo della sua Kia Picanto nera, che non è mai stata ritrovata. Poi più nulla

La Procura ha chiesto l’archiviazione

Le indagini sulla scomparsa della donna era state chiuse nell’ottobre 2023 e poi riaperte nuovamente nel maggio 2024.

Indagati nell’inchiesta Andrea Tosi, l’ultima persona ad averla vista, e Gabriele Lietti, ex fidanzato della cantante. A loro carico però non sarebbero emersi elementi.

Le indagini sono ferme e il 9 luglio scorso la Procura di Rovigo ha presentato la richiesta di archiviazione del caso, ora all’esame del giudice per le indagini preliminari.

I familiari della donna sospettano che sia stata uccisa, forse per la sua eredità, circa un milione di euro in immobili e terreni.

Il giallo del testamento

Nel corso delle indagini è emerso che Greta Spreafico aveva lasciato due testamenti olografi.

Nel primo, datato 8 novembre 2018, la 53enne scriveva di essere “in pericolo di vita” e di lasciare tutto alla madre.

La donna avrebbe poi cambiato idea: nella seconda versione, risalente al 26 ottobre 2021, dava disposizione di lasciare tutto al fidanzato Gabriele Lietti, con cui avrebbe dovuto sposarsi nell’aprile 2023.

Il rapporto tra i due si era poi incrinato e il matrimonio era stato annullato.

Secondo i familiari della 53enne la donna avrebbe deciso di cambiare nuovamente testamento pochi giorni prima della scomparsa, probabilmente per escludere l’ex fidanzato.

Il computer dove la donna conservava i documenti non è mai stato ritrovato.