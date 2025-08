Violenza sessuale ad Albarella, uomo di 44 anni abusa di una turista minorenne: agli arresti domiciliari

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La notizia di un presunto caso di violenza sessuale arriva da Albarella, rinomata località turistica nel Delta del Po: un 44enne avrebbe abusato di una 17enne straniera incrociata mentre passeggiava sulla spiaggia. L’uomo è stato rintracciato grazie alle immagini delle videocamere. Il presunto stupratore si trova adesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Presunta violenza sessuale ad Albarella

Sulla testa del 44enne, sottoposto alla misura cautelare, pende l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minore.

L’incontro sul lungomare con la ragazzina è avvenuto lo scorso 12 luglio. Il 44enne, originario di Adria, e la 17enne non si conoscevano.

Albarella è un’isola nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po. Ricade nel territorio del comune veneto di Rosolina (Rovigo)

I due si sono poi allontanati dalla spiaggia, per motivi che non sono stati resi noti. Non è escluso che l’uomo possa aver attratto la ragazzina con un pretesto.

La violenza sessuale sarebbe avvenuta in un luogo appartato, con palpeggiamenti nelle parti intime della minorenne che, dopo gli eventi, ha subito chiesto aiuto per sporgere denuncia.

Le indagini sono svolte dai carabinieri della stazione di Rosolina, competente per territorio, e sono coordinate dalla Procura di Rovigo.

Presunto stupratore incastrato dalle telecamere

Un ruolo determinante nelle indagini, come detto, è stato giocato dall’acquisizione dei filmati ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza disseminate nella zona.

I carabinieri hanno inoltre raccolto informazioni da alcune persone del luogo. Sono seguiti l’audizione, in forma protetta, della minore da parte del gip e il riconoscimento fotografico del presunto autore della violenza da parte della giovane turista.

Pare che il 44enne fosse presente in zona perché i suoi genitori avrebbero una casa sull’isola.

