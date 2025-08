Prima giornata da bollino nero per il traffico dell'esodo estivo, quando conviene partire e le date da evitare

Sabato 2 agosto è un giorno critico per mettersi in viaggio. Previsto traffico intenso da bollino nero sulle autostrade con l’esodo estivo che entra nel vivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas nel weekend 2-3 agosto si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. Le altre date di agosto da segnare in calendario per evitare le partenze in auto.

Sabato 2 agosto giornata più critica

Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, il 2 agosto è proprio la mattinata più critica del mese in cui è previsto il famigerato “bollino nero” per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Domenica 3 agosto è invece previsto il bollino rosso.

Dalle 8.00 alle 22.00 del 2 agosto e dalle 7.00 alle 22.00 del 3 agosto è previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti.

Un’operatore Anas in autostrada in vista della giornata da bollino nero per traffico intenso

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Nel pomeriggio e nella serata di sabato e nella giornata di domenica 3 si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. In vista del grande aumento dei flussi, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada”.

Quali sono i punti critici

L’intensificazione della circolazione nel mese di agosto dell’estate 2025 potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna.

Criticità anche sulla statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle D’Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.

I consigli per mettersi alla guida e i giorni da evitare per partire

L’Anas ha diffuso una serie di consigli per un viaggio sicuro.

È bene dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare la disidratazione durante il viaggio; controllare il veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l’efficienza delle luci, i livelli di olio e acqua; in caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie; evitare le distrazioni, sia visive che cognitive e manuali.

Il piano esodo estivo è scattato venerdì 25 luglio e fino al 31 agosto, secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Nel mese di luglio non erano state segnalate da Autostrade per l’Italia giornate da bollino nero, per agosto, invece, sia Viabilità Italia sia Autostrade per l’Italia prevedono due giornate assolutamente da evitare a causa della massima concentrazione di traffico, e una quindicina da bollino rosso (traffico critico). Le giornate più critiche dell’estate per il traffico saranno le mattinate di sabato 2 e 9 agosto.

Secondo Viabilità Italia, queste sono le previsioni di traffico da bollino rosso o arancione di agosto 2025:

domenica 3 agosto: giallo la mattina, rosso la sera

venerdì 8 agosto: bollino rosso

sabato 9 agosto: bollino nero la mattina, rosso la sera

domenica 10 agosto: giallo la mattina, rosso la sera

giovedì 14 agosto: giallo la mattina, rosso la sera

venerdì 15 agosto: rosso

domenica 17 agosto: rosso

lunedì 18 agosto: rosso la mattina, giallo la sera

venerdì 22 agosto: giallo la mattina, rosso la sera

sabato 23 agosto: rosso la mattina, giallo la sera

domenica 24 agosto: rosso

lunedì 25 agosto: rosso la mattina, poi giallo

venerdì 29 agosto: bollino giallo la mattina, rosso la sera

sabato 30 agosto: bollino rosso la mattina, giallo la sera

domenica 31 agosto: rosso