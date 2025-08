Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

400 pezzi sequestrati, Polizia contro la contraffazione al mercato storico di Ventimiglia. Il blitz è stato condotto ieri sul lungomare, dove sono stati individuati venditori abusivi con merce recante marchi di lusso falsificati. L’intervento, predisposto dal Questore di Imperia, si inserisce in un più ampio piano di contrasto al commercio illegale che danneggia l’economia locale e mette a rischio la salute dei consumatori.

Operazione della Polizia al mercato storico: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, coordinati dal Dirigente e su disposizione del Questore di Imperia, hanno effettuato un servizio di osservazione e appostamento presso il mercato storico cittadino. L’operazione si è svolta in Passeggiata Oberdan, un tratto del lungomare particolarmente frequentato, soprattutto nei giorni di mercato.

Individuato gruppo di venditori abusivi con merce contraffatta

Durante i controlli, gli agenti hanno notato un gruppo di extracomunitari che trasportava numerosi articoli sospetti, avvolti in lenzuola utilizzate come sacchi. La merce, composta principalmente da borse, berretti e borselli, riportava i marchi di note case di moda come Prada, Gucci, Yves Saint Laurent e Dior. Gli operatori di Polizia, agendo con la massima cautela per non mettere a rischio la sicurezza dei numerosi presenti, hanno deciso di intervenire.

Sequestrati circa 400 articoli falsi: la fuga dei venditori

Gli agenti sono passati all’azione riuscendo a trattenere e sequestrare la merce, pari a circa 400 pezzi. I venditori abusivi, approfittando della folla che affollava il mercato – tra cui molti visitatori provenienti anche dalla vicina Francia – sono riusciti a dileguarsi nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. Nonostante la fuga dei responsabili, l’intervento ha permesso di sottrarre dal commercio una quantità significativa di prodotti contraffatti.

Contraffazione: un fenomeno che danneggia l’economia e la salute

La Polizia ha sottolineato come il fenomeno della contraffazione rappresenti una minaccia seria per l’economia locale e nazionale. I prodotti falsi, venduti a prezzi molto inferiori rispetto agli originali, alimentano una concorrenza sleale che mette in difficoltà le aziende che operano nel rispetto delle regole. Inoltre, la qualità scadente dei materiali utilizzati per realizzare questi articoli può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori, in quanto potrebbero contenere sostanze nocive.

Controlli settimanali per contrastare il commercio illegale

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli al mercato storico di Ventimiglia saranno ripetuti con cadenza settimanale. L’obiettivo è quello di impedire che il mercato diventi un punto di riferimento per attività illecite e per persone dedite al malaffare. La presenza costante della Polizia mira a tutelare sia i commercianti regolari sia i cittadini e i turisti che frequentano la zona.

Il ruolo del mercato storico e l’impatto sulla comunità

Il mercato storico di Ventimiglia rappresenta da sempre un luogo di incontro e di scambio, frequentato non solo dai residenti ma anche da numerosi visitatori provenienti dalla Francia e da altre regioni. Tuttavia, la presenza di venditori abusivi e di prodotti contraffatti rischia di compromettere la reputazione del mercato e di danneggiare l’intero tessuto economico locale. Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette e a non acquistare merce di dubbia provenienza.

La collaborazione tra istituzioni e cittadini

La lotta alla contraffazione e al commercio abusivo richiede la collaborazione di tutti: forze dell’ordine, istituzioni locali, commercianti e cittadini. Solo attraverso un’azione congiunta è possibile arginare un fenomeno che, oltre a causare danni economici, può mettere a rischio la sicurezza e la salute pubblica. Le autorità di Ventimiglia ribadiscono l’impegno a proseguire con determinazione nelle attività di controllo e prevenzione.

