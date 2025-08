Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 70 persone identificate e numerose infrazioni al Codice della Strada il bilancio dei recenti controlli della Polizia di Stato nella provincia di Catania, dove sono stati intensificati gli interventi per contrastare i furti nelle campagne e il commercio illegale di frutta, in particolare di uva. L’operazione, svolta nelle ultime settimane, è stata coordinata dalla Questura e ha coinvolto diverse aree del territorio, con particolare attenzione alla zona del calatino, per tutelare produttori e lavoratori del comparto vitivinicolo.

Controlli mirati per la sicurezza della filiera agroalimentare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Catania ha avviato da diversi mesi una serie di verifiche specifiche per garantire la regolarità della filiera agroalimentare. Gli accertamenti sono stati effettuati nei vigneti, nelle aziende agricole, nei mercati rionali, nei punti di distribuzione e vendita all’ingrosso, nonché tra le attività ambulanti. L’obiettivo principale è stato quello di proteggere le eccellenze locali e assicurare che la produzione e la commercializzazione dell’uva avvengano nel rispetto delle norme.

Interventi tra Mazzarone, Licodia Eubea e Caltagirone

Le attività di controllo si sono concentrate, nelle ultime settimane, nell’area compresa tra Mazzarone, Licodia Eubea e Caltagirone. Qui, le pattuglie della Polizia hanno coordinato numerosi interventi che hanno permesso di prevenire situazioni potenzialmente dannose per le piccole e medie aziende produttrici di uva da tavola. La presenza costante degli agenti ha portato al fermo di alcuni individui che non sono stati in grado di esibire documenti attestanti la regolare provenienza di ingenti quantità di prodotti agricoli.

Verifiche nelle aziende agricole e nei mercati

L’ultimo controllo, effettuato nel pomeriggio di martedì dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, ha riguardato sia il centro urbano che le zone rurali di Mazzarone. In particolare, è stata ispezionata un’azienda agricola specializzata nella vendita e distribuzione all’ingrosso di uva. Gli agenti hanno esaminato la documentazione amministrativa e le attestazioni relative alla tracciabilità dei prodotti, senza riscontrare irregolarità. Anche le posizioni lavorative dei dipendenti e degli operai agricoli presenti sono risultate in regola, con contratti regolarmente stipulati.

Controlli sui venditori ambulanti e sicurezza alimentare

L’attenzione degli agenti si è poi spostata sulle vie cittadine, dove sono stati controllati i banchi di frutta dei venditori ambulanti. L’obiettivo era garantire il rispetto delle procedure corrette per la commercializzazione dei prodotti e degli standard di sicurezza alimentare, a tutela della salute dei consumatori. Anche in questo caso, non sono emerse criticità.

Identificate 70 persone e riscontrate 20 precedenti

Durante le attività di controllo, la Polizia ha identificato complessivamente 70 persone, tra cui 20 soggetti con precedenti penali. Questo dato conferma l’efficacia della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e l’importanza di mantenere alta l’attenzione su fenomeni come i furti e il commercio illegale di prodotti agricoli.

Posti di controllo e infrazioni al Codice della Strada

Oltre ai controlli nelle aziende e nei mercati, sono stati istituiti diversi posti di controllo in punti strategici per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. In questa fase, gli agenti hanno riscontrato numerose infrazioni commesse da automobilisti e motociclisti. Tra le violazioni più frequenti figurano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’assenza di documenti, un caso di guida con patente scaduta e la mancanza di assicurazione per la responsabilità civile. Quest’ultima irregolarità ha comportato il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa di 1.600 euro.

Programmate nuove attività di controllo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, ulteriori attività di controllo sono già state pianificate per i prossimi giorni in altre aree di competenza del Commissariato di Caltagirone. L’obiettivo resta quello di garantire la sicurezza del comparto agricolo e la tutela dei consumatori, contrastando ogni forma di furto e commercio illegale che possa danneggiare l’economia locale.

