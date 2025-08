Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di numerose sanzioni, sequestri e controlli amministrativi il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta nel pomeriggio e nella serata di ieri nelle marine di Gallipoli e Otranto. L’intervento, disposto dal Questore della Provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha visto impegnate le forze dell’ordine per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico, oltre a violazioni amministrative nei pubblici esercizi.

Operazione coordinata tra Polizia, Polizia Locale e Capitaneria di Porto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in linea con le strategie decise dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Questore Lionetti ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio, coinvolgendo personale della Polizia di Stato, Polizia Locale e Capitaneria di Porto. Le attività si sono concentrate sulle marine idruntine e gallipoline, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso turistico e alle aree sensibili per la sicurezza pubblica.

Gallipoli: controlli serrati e sanzioni a raffica

Nella serata di ieri, a Gallipoli, sono stati istituiti 4 posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 221 persone e al controllo di 45 veicoli. Durante le verifiche, sono state contestate 69 infrazioni al Codice della Strada, segno di una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio.

Tra le attività più rilevanti, è stato individuato un parcheggiatore abusivo, al quale è stata contestata la violazione dell’articolo 7 comma 15bis del Codice della Strada. L’uomo è stato sanzionato, il denaro raccolto è stato sequestrato e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento dall’area.

Controlli nei locali: alcolici a minori e sanzioni amministrative

Nel corso dei controlli amministrativi, un locale situato in viale L.re Galilei a Gallipoli è stato sottoposto a verifica. All’interno, gli agenti hanno riscontrato la somministrazione di alcolici a 3 diciassettenni. Il titolare dell’attività dovrà rispondere di questa violazione, mentre la documentazione relativa sarà esaminata successivamente, poiché non è stata esibita al momento del controllo.

Attenzione particolare è stata rivolta anche al personale addetto alla sicurezza di una nota discoteca della città. Sono stati identificati 23 addetti, la cui posizione lavorativa sarà valutata dalla Divisione PAS della Questura. Durante la stessa ispezione, è stata accertata la somministrazione di alcolici dopo le ore 03:00, comportamento che comporterà una sanzione per il titolare del locale.

Inoltre, in uno stabilimento balneare, alle ore 02:30, è stata rilevata musica ad alto volume e la vendita di alcolici a numerosi clienti. Gli agenti hanno avviato un approfondimento sulle autorizzazioni dell’attività, e le eventuali violazioni saranno contestate in seguito.

Otranto: sequestri, sanzioni e controlli ambientali

Lungo il litorale a nord e a sud di Otranto, nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno identificato 195 persone e controllato 41 veicoli. Un veicolo è stato posto sotto sequestro perché il conducente circolava senza assicurazione; per lui è scattato anche il ritiro della carta di circolazione e la contestazione di una violazione amministrativa.

Sulla litoranea S.P. 366, zona Laghi Alimini e Porto Badisco, sono state elevate 70 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per divieto di sosta e fermata che creavano disagio e pericolo per la circolazione.

Un cittadino del posto ha ricevuto la notifica di un’ordinanza di sospensione dell’attività di commercio itinerante su suolo pubblico per il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini.

Sequestri di prodotti ittici e sanzioni economiche

Durante i controlli presso un rivenditore, sono stati sequestrati 288,00 Kg di prodotti ittici. Le sanzioni comminate ammontano a 4.500,00 euro, poiché la merce, già pronta per la vendita, risultava priva della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e l’etichettatura, in violazione delle normative vigenti.

Ambiente: rifiuti e violazioni in agriturismo

Il personale delle forze dell’ordine ha effettuato diversi sopralluoghi per abbandono rifiuti. In uno di questi, è stata riscontrata la presenza di un deposito incontrollato e una notevole quantità di rifiuti, tra cui anche amianto. L’episodio sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Presso un agriturismo in zona Porto Badisco, il gestore è stato sanzionato con un verbale per violazioni ambientali, con una multa di 8.000,00 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti documentali che potrebbero portare ad altre contestazioni.

Controlli a tappeto su esercizi commerciali e imprese

Nel complesso, sono stati controllati 18 esercizi commerciali e imprese. Per 3 attività sono stati contestati illeciti amministrativi, mentre per altre 4 si renderà necessario un successivo approfondimento per valutare eventuali ulteriori violazioni.

Bilancio dell’operazione e prospettive future

L’operazione straordinaria di controllo del territorio, che ha coinvolto le marine di Gallipoli e Otranto, si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità durante la stagione estiva. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, intensificando i controlli nei punti nevralgici del territorio e nei luoghi di aggregazione.

Le attività di verifica proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree costiere e ai locali pubblici, per assicurare il rispetto delle norme e prevenire reati che possano mettere a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.

