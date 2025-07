Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione della licenza per un locale di pubblico esercizio a Mirano: il provvedimento è stato disposto dal Questore di Venezia dopo ripetute segnalazioni e sanzioni per disturbo alla quiete pubblica. Il locale, situato a Mirano, è stato chiuso per 7 giorni a seguito di controlli che hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia e la mancanza della licenza SIAE per eventi di karaoke.

Le ragioni della sospensione: i controlli delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del locale di Mirano è stata presa a seguito di una serie di accertamenti svolti dai Militari della Tenenza dei Carabinieri della stessa città nei mesi scorsi. Gli agenti hanno raccolto diversi elementi che hanno portato a ritenere necessario un intervento di natura preventiva e cautelare.

Violazioni amministrative e disturbo alla quiete pubblica

Nel corso delle verifiche, è emerso che il titolare del locale non era in possesso della necessaria licenza SIAE per organizzare eventi di karaoke. Inoltre, in più occasioni, il locale è stato sanzionato per disturbo alla quiete pubblica, in violazione dei limiti imposti dal regolamento comunale. Le sanzioni sono state comminate a seguito di segnalazioni da parte dei residenti e di controlli effettuati dalle forze dell’ordine.

Frequentazione da parte di soggetti con precedenti di polizia

Un altro elemento che ha pesato sulla decisione delle autorità riguarda la frequentazione abituale del locale da parte di persone gravate da pregiudizi di polizia. Il locale era stato segnalato più volte come luogo di ritrovo di soggetti con precedenti, fatto che ha destato particolare preoccupazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza.

Il provvedimento notificato dalla Polizia Amministrativa

Alla luce di quanto emerso, il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni. Il provvedimento è stato notificato nella giornata odierna dal personale della Polizia Amministrativa della Questura di Venezia, con il supporto dei Militari della Tenenza Carabinieri di Mirano.

IPA