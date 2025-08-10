Donna ferita con una roncola dal marito a Fiesole, i carabinieri intervengono per fermare l'aggressione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna di 43 anni è stata ferita gravemente dal marito 45enne con una roncola a Fiesole, in provincia di Firenze. I carabinieri sono intervenuti alla casa della coppia durante l’attacco e hanno arrestato l’uomo il flagranza di reato. La 43enne è ricoverata in ospedale in gravi condizioni e in pericolo di vita.

Aggredita con una roncola a Fiesole

Nella giornata di ieri sabato 9 agosto una donna di 43 anni è stata ferita gravemente con una roncola dal marito, un cittadino tunisino di 45 anni. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa, che cita fonti dei carabinieri.

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per motivi coniugali non meglio specificati, riporta sempre l’Ansa. Non ci sarebbero state denunce o precedenti chiamate alle forze dell’ordine per ragioni di violenza domestica da parte della vittima.

Durante la lite, la donna sarebbe riuscita a chiamare i carabinieri per chiedere un intervento, digitando il numero 112. Quando i militari sono arrivati sul posto l’aggressione era già in corso.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri sono arrivati nella strada privata in località Montebeni, nel comune di Fiesole, in provincia di Firenze e sono immediatamente intervenuti, appena resisi conto della gravità della situazione.

Il marito della donna è stato arrestato in flagranza di reato. È accusato di tentato omicidio. Dopo l’arresto, il 45enne è stato condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano. È stata anche sequestrata l’arma utilizzata nell’aggressione.

Mentre i militari eseguivano l’arresto, sono arrivati i soccorritori del 118 per prestare le prime cure alla vittima, che aveva perso conoscenza a causa delle ferita riportate nell’aggressione.

Le condizioni della donna aggredita

I medici e gli infermieri dell’ambulanza accorsa in località Montebeni sono riusciti a rianimare la vittima sul posto, per permettere un trasporto più sicuro fino all’ospedale di Careggi.

La donna è stata ammessa in codice rosso. Le sue condizioni, sempre stando ai dettagli raccolti dall’agenzia di stampa Ansa, sono molto gravi e sarebbe ancora in pericolo di vita. La prognosi è quindi riservata.