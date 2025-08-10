Cancellato l’evento a Ischia della tiktoker Rita De Crescenzo, il sindaco di Forio dice “no al trash”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La tiktoker Rita De Crescenzo avrebbe dovuto essere protagonista di un grande show sull’isola di Ischia, ma il sindaco glielo ha vietato. Il primo cittadino di Forio, Stanislao Verde, ha motivato la cancellazione dell’evento come difesa della “identità, storia e cultura” dell’isola. La tiktoker urla alla vergogna e minaccia ripercussioni mediatiche.

Il sindaco di Ischia dice “no al trash”

“Forio non è solo una località balneare, ma un patrimonio culturale e storico. Non apriamo le porte a tutto”.

Questa la posizione di Stanislao Verde, il sindaco di Forio, comune di cui è parte anche l’isola di Ischia.

Il primo cittadino ha così scelto di prendere il controllo sugli eventi previsti per l’estate 2025, anche quando organizzati da locali privati.

Verde ha chiesto (e ottenuto) la cancellazione dello show di Rita De Crescenzo in programma il 13 agosto in una sala bingo.

“Non è censura né scelta personale – ha spiegato il sindaco – ma un’azione per difendere un’identità che abbiamo costruito negli anni, fatta di bellezza autentica, storia e cultura”.

Prosegue Verde: “Abbiamo investito molto per creare un’immagine di qualità e non possiamo avallare iniziative che rischiano di comprometterla con spettacoli percepiti come urlati, effimeri e trash“.

Annullato lo show di Rita De Crescenzo

Protagonista dello show considerato “trash” dal sindaco di Forio avrebbe dovuto essere Rita De Crescenzo.

La tiktoker, nel suo profilo da oltre 2 milioni di follower, ha velatamente risposto a Stani Verde.

“Vergogna” è il commento di De Crescenzo, che promette di tornare sull’argomento in televisione, a settembre.

Nel frattempo, la star dei social, con l’intera famiglia, è comunque arrivata sull’isola di Ischia per festeggiare il proprio compleanno.

La tiktoker al Consiglio Regionale

La “cacciata” da Ischia arriva a pochi giorni di distanza dall’incursione di Rita De Crescenzo al Centro direzionale del consiglio regionale della Campania, a Napoli.

La tiktoker ha pubblicato un video in cui si trova seduta al posto del consigliere Pasquale Di Fenza, esponente di Azione nella maggioranza del presidente De Luca.

Accanto a lei anche Angelo Napolitano, altro noto tiktoker partenopeo. “Popolo ci sei? Working in progress” si legge.

Sembra che l’intenzione di De Crescenzo sia quella di entrare in politica, candidandosi alle prossime elezioni regionali in Campania.

Nel frattempo, il consigliere Di Fenza è stato espulso da Azione con effetto immediato.

Sui social, il segretario Carlo Calenda lo ha definito un “buffone che usa gli uffici del consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili”.