Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV prega per la seconda pellegrina morta e invita a cercare la verità

Alla veglia del 2 agosto del Giubileo dei Giovani, ha risposto ad alcune domande dei presenti Papa Leone XIV. Dopo un lungo giro in papamobile per salutare l’onda di oltre un milione dei ragazzi, ha scelto di concludere il percorso a piedi per raggiungere il palco portando la croce del Giubileo. Il Pontefice ha ricordato due ragazze che hanno perso la vita e che stavano partecipando al Giubileo dei Giovani. Indica l’amicizia come mezzo per cambiare il mondo, la strada per raggiungere la pace. Poi i consigli ad una generazione così social, quello di cercare con passione la verità e fare scelte in grado di cambiare la loro vita.

Giubileo dei Giovani, le parole di Papa Leone XIV

Presso la spianata di Tor Vergata davanti ad un milione di ragazzi e ragazze provenienti da 146 Paesi diversi si è tenuta la Veglia, l’evento principale dei Giubileo dei Giovani.

La prima domanda è arrivata da una ragazza messicana di 20 anni che ha chiesto al Papa come riconoscere un’amicizia e un amore puro.

ANSA Papa Leone XIV porta la croce del Giubileo accompagnato da 200 giovani

Il Pontefice ha risposto che bisogna vedere Gesù negli altri “L’amicizia può cambiare il mondo, è una strada per la pace”.

Ai giovani ha poi consigliato di cercare con passione la verità perché un legame che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti.

Durante la veglia presso la spianata di Tor Vergata, Leone XIV ha anche riposto nei giovani la speranza di costruire un mondo più umano cercando la giustizia e rinnovando il modo di vivere.

Le scelte che possono cambiare la vita

L’invito del Pontefice è anche quello di fare scelte in grado di cambiare la vita di ogni singola persona.

Papa Leone XIV ha parlato di “scelte radicali e piene di significato”.

Prevost ha citato il matrimonio, l’ordine sacro e la consacrazione religiosa.

Morta una seconda pellegrina

Dopo la morte di una giovane pellegrina egiziana per arresto cardiaco, il Pontefice ha dato notizia di un’altra ragazza che ha perso la vita.

“Pregate per Maria, una ragazza spagnola e preghiamo anche per i loro familiari” queste le parole di Prevost.

Non è mancato un riferimento anche ad Ignazio Goncalves, giovane iberico ricoverato all’ospedale Bambino Gesù dopo un malore ed è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.

A conclusione della serata, dopo la lettura e le meditazioni sul Vangelo di Luca, si è esibito Il Volo.