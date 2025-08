Tragico incidente stradale a Bollengo, motociclista muore carbonizzato tra le fiamme dopo scontro con auto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Grave incidente stradale a Bollengo, comune in provincia di Torino. Il terribile sinistro è avvenuto lungo la strada statale 338 nei pressi della collina della Broglina. Un centauro sarebbe morto carbonizzato a seguito delle fiamme sprigionate dalla sua stessa moto, l’incendio sarebbe avvenuto subito dopo uno scontro violento con un’auto. Oltre alla morte del motociclista si registrano due feriti. Chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni la strada teatro della tragedia all’altezza di Mongrando al km 20,500. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.

La ricostruzione dell’incidente stradale a Bollengo

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15.30 del 2 agosto sulla strada statale 338 nei pressi della salita della Broglina.

L’impatto tra una moto Suzuki SV600 e una Yaris sarebbe stato violentissimo.

La motocicletta sarebbe finita sotto il veicolo e avrebbe preso fuoco all’istante avvolgendo il centauro che sarebbe morto carbonizzato.

Le fiamme avrebbero coinvolto anche l’auto e il conducente, un 70enne, sarebbe rimasto ferito gravemente.

In stato di shock con lievi ferite la donna che si trovava nella Yaris seduta sul sedile anteriore. Entrambi, secondo le prime informazioni due coniugi originari di Biella, sono ricoverati presso l’ospedale di Ivrea.

L’identità della vittima

La vittima invece sarebbe un uomo di 35 anni residente a Moncrivello in provincia di Vercelli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

A coadiuvare le operazioni di ripristino per la corretta circolazione stradale anche l’ANAS.

Si tratta del secondo incidente a stretto giro nella zona del Torinese.

Il precedente

Risale al 31 luglio un altro gravissimo incidente stradale avvenuto sull’autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus all’altezza dello svincolo di Borgone Susa.

Un frontale tra due auto, una delle quali viaggiava contromano.

A perdere la vita una 87enne che era bordo della veicolo che aveva sbagliato senso di marcia.

In prognosi riservata il marito di 88 anni.