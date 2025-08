Tragico incidente a San Pietro Vernotico vicino Brindisi, morto un ciclista dopo lo scontro tra auto e bici

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un ciclista di 63 anni è morto dopo un tragico incidente, avvenuto nel pomeriggio del 1° agosto a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. L’uomo è deceduto dopo un violento scontro tra auto e bici, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Illeso, invece, il conducente dell’auto. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro per gli esami di rito.

Incidente a San Pietro Vernotico (Brindisi): morto ciclista 63enne

Nel pomeriggio di venerdì 1° agosto si è verificato un tragico incidente a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Sulla statale che collega il comune con la vicina Cellino San Marco, è avvenuto un violento scontro tra una bicicletta e un’automobile, una Dacia Sandero.

Il sinistro è avvenuto a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi

Purtroppo, per il ciclista, un uomo di 63 anni, non c’è stata alcuna via di scampo. L’uomo, che secondo quanto riporta Brindisi Report è il 63enne Rino Orofalo, sarebbe morto sul colpo.

Un medico che si trovava per caso sul luogo del sinistro ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, senza esito.

Illeso il conducente dell’auto

Dopo l’incidente di San Pietro Vernotico, i sanitari del 118 sono giunti a prestare soccorso, trovando il ciclista già morto.

Il giovane alla guida dell’auto, un ragazzo di Cellino San Marco, è invece rimasto illeso. Anche se in stato di shock, non è stato necessario trasportarlo in Pronto Soccorso, date le sue condizioni di salute tutto sommato buone.

È stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada dove è avvenuto il sinistro: Carabinieri e Polizia hanno così potuto effettuare i rilievi necessari.

Le indagini

L’ispezione del cadavere del ciclista deceduto nel corso dell’incidente a San Pietro Vernotico è avvenuta sul posto, e ha permesso di concludere che il 63enne è morto sul colpo in seguito all’impatto.

La Polizia sta ancora lavorando per accertare le esatte cause di quanto avvenuto.

Intorno alle 18.30 del 1° agosto, la salma del 63enne è stata consegnata ai familiari. La Dacia Sandero e la bicicletta della vittima, invece, sono state poste sotto sequestro.