Una bambina di 7 anni è stata ritrovata dopo essersi smarrita in spiaggia a Jesolo: l’intervento della Polizia ha permesso il lieto fine. L’episodio si è verificato sabato scorso nei pressi di Piazza Marconi, dove la piccola, in vacanza con la famiglia, è stata soccorsa dagli agenti dopo circa un’ora di ricerche.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato, quando una famiglia in vacanza al Lido di Jesolo ha vissuto momenti di grande apprensione a causa dello smarrimento della loro figlia di 7 anni. La bambina, approfittando di un attimo di distrazione, si è allontanata dai genitori mentre si trovavano sulla spiaggia nei pressi di Piazza Marconi.

L’allarme e l’inizio delle ricerche

Non appena i familiari si sono accorti dell’assenza della piccola, hanno immediatamente richiesto aiuto alla Polizia. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Jesolo hanno raccolto tutte le informazioni utili e hanno subito attivato le procedure di ricerca, diramando la segnalazione a tutte le pattuglie presenti sul territorio.

Il dispiegamento delle forze e la collaborazione dei volontari

Le ricerche sono state condotte da diverse pattuglie di agenti, che si sono avvalse anche della collaborazione di alcuni volontari. Il gruppo ha iniziato a perlustrare l’arenile, sia lungo la spiaggia in entrambe le direzioni, sia in Via Bafile, utilizzando l’auto di servizio per coprire una zona più ampia nel minor tempo possibile.

Il ritrovamento della bambina

Dopo circa un’ora di ricerche incessanti, i poliziotti hanno individuato una bambina rannicchiata tra alcuni ombrelloni. La piccola corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dai genitori. Appena gli agenti l’hanno chiamata per nome, la bambina è corsa loro incontro, visibilmente spaventata e infreddolita.

Il supporto degli agenti e il ricongiungimento con la famiglia

Gli agenti hanno subito rassicurato la bambina, offrendole il proprio giubbotto d’uniforme per riscaldarla. Dopo averla tranquillizzata, l’hanno accompagnata dai suoi cari, che hanno potuto finalmente riabbracciarla, ponendo fine a momenti di grande angoscia.

Un esempio di prontezza e professionalità

L’episodio, avvenuto a Jesolo, mette in luce l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato e la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini. La tempestività delle ricerche e la sensibilità dimostrata dagli agenti hanno permesso di risolvere rapidamente una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

La sicurezza sulle spiagge e il ruolo delle forze dell’ordine

La vicenda sottolinea l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle località turistiche, soprattutto durante la stagione estiva, quando le spiagge si affollano di famiglie e bambini. L’attenzione e la rapidità di intervento degli agenti rappresentano una garanzia per la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Le raccomandazioni della Polizia per la sicurezza dei minori

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare ai genitori l’importanza di vigilare costantemente sui propri figli, soprattutto in luoghi affollati come le spiagge. È consigliabile insegnare ai bambini a riconoscere le divise delle forze dell’ordine e a rivolgersi agli agenti in caso di necessità.

Conclusioni

Il lieto fine della vicenda di Jesolo è stato possibile grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, che hanno saputo gestire con sensibilità una situazione delicata. La collaborazione tra Polizia, volontari e cittadini si conferma fondamentale per garantire la sicurezza di tutti, soprattutto dei più piccoli.

