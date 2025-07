Lorenzo Jovanotti nella bufera per la frase su Gaza durante il concerto, l'attacco di Pablo Trincia

Non si fermano le polemiche per la frase controversa di Jovanotti sull’offensiva di Israele in Palestina. Dal palco del No Borders Music Festival, il cantautore ha affermato di “non avere niente di intelligente da dire” su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Parole che hanno suscitato diverse reazioni, tra le quali l’attacco del giornalista Pablo Trincia, deluso dalla mancata presa di posizione dell’artista.

La frase di Lorenzo Jovanotti su Gaza

Durante il suo unico concerto estivo alla manifestazione musicale di Fusine, in provincia di Udine, Jovanotti si è espresso così davanti a 5mila spettatori, tra cui alcuni con la bandiera della Palestina.

“Per entrambe le parti, non è una questione di tifoseria. Io sono tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua – ha detto in un passaggio del suo commento – È l’unica cosa che sono in grado di sostenere con il mio modo di intendere la vita. Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo. E siccome non ho niente di intelligente da dire, non dico niente. Prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa”

L’attacco di Pablo Trincia

Un’affermazione che non è piaciuta al giornalista e noto autore di audio-inchieste Pablo Trincia, il quale ha attaccato direttamente il cantautore con un post sul suo profilo Instagram.

“Sono decenni che ascolto e apprezzo le tue canzoni e quasi due anni che aspetto proprio dagli artisti come te una sola parola su quello che accade a Gaza – si legge a corredo del video di Jovanotti sul palco – Ora capisco che quel “Il mio nome è Mai Più” che cantavi oltre un quarto di secolo fa era solo una frase priva di significato. Perdonami, ma da uno come te mi sarei aspettato tutt’altro. E mi dispiace davvero tanto”.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli

Il commento di Trincia si unisce alle critiche già arrivate sulle parole di Jovanotti da parte di Selvaggia Lucarelli.

Anche la giornalista si è detta delusa dal discorso del cantautore, ribattendo che “intelligente com’è, potrebbe dire cose intelligenti, con mezzi, pubblico e autorevolezza”.

In una storia sul suo profilo Instagram, la scrittrice ha poi allargato il biasimo per l’assenza di una presa di posizione su Gaza anche di altri intellettuali italiani, chiamando in causa in particolare Roberto Saviano.