Sparatoria in un bar in Montana, quattro persone uccise e il killer in fuga: massima allerta per i residenti

Sparatoria ad Anaconda, nel Montana, un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco in un locale, l’Owl Bar. Quattro persone sono morte e diverse sono rimaste ferite. Il killer è in fuga e la città è in stato di massima allerta mentre continuano le ricerche del sospettato. Nella località di montagna di circa 9 mila abitanti è stata diffusa una foto del presunto autore dell’attacco.

La sparatoria in un bar

Anaconda è una città del Montana, nel nord degli Stati Uniti. Un uomo, in jeans e bandana arancione, armato di fucile, ha fatto fuoco sui presenti all’interno dell’Owl Bar.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 10:30 ora locale del 1 agosto, pochi giorni fa un caso simile è avvenuto a Manhattan, nel cuore di New York.

Getty Images

Dove è avvenuta la sparatoria nel Montana

La polizia parla di numerose persone colpite, oltre alle quattro vittime che hanno perso la vita. L’ufficio dello sceriffo della vicina contea di Granite, riferisce Cbs, ha dichiarato che il sospettato è ancora in libertà, perciò è stato diramato ai residenti lo stato di massima allerta.

L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che la casa del sospettato ad Anaconda è stata perquisita da una squadra Swat. ”Evitate la zona di Anaconda”, hanno avvisato le autorità locali aggiungendo di restare vigili e segnalare “qualsiasi attività sospetta”.

Identificato il killer

Il presunto killer, ancora in fuga, è stato identificato. Si chiama Michael Brown e ha 45 anni. Una foto del volto dell’uomo è stata pubblicata dalle autorità locali di Anaconda.

Non c’è ancora un bilancio ufficiale delle persone colpite, la zona è blindata e ai cittadini è stato chiesto di restare chiusi in casa.

Le autorità hanno detto che Brown è stato visto per l’ultima volta alla guida di un pick-up Ford F-150 bianco del 2007 con targhe Montana DTY493. Il veicolo è stato avvistato mentre si dirigeva a ovest di Anaconda su Stumptown Road.

Le ricerche del sospettato

La polizia avrebbe localizzato il pick-up Ford F-150 sul quale Brown era stato visto guidare l’ultima volta, ma l’uomo non era a bordo del veicolo.

Le autorità stanno ora concentrando le ricerche lungo Stumptown Road, un’autostrada a ovest di Anaconda.

Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause della sparatoria al bar né su un possibile movente. A seguito della sparatoria, sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, che ha inviato agenti sul posto.

Il governatore del Montana Greg Gianforte ha chiesto preghiere per le vittime che sono state identificate ma le loro generalità non sono ancora state diffuse perché si attente che tutti i familiari siano messi a conoscenza di quanto accaduto.