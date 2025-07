Spari in un grattacielo di Manhattan a New York, Shane Devon Tamura fa una strage e si suicida: 5 morti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ennesima strage con armi da fuoco negli Stati Uniti. Questa volta è accaduto nel cuore di New York, a Manhattan, dove un uomo è entrato in un grattacielo e ha iniziato a sparare, causando 4 morti. Poi, il suicidio con lo stesso fucile. L’attentatore è stato identificato dalla polizia come Shane Devon Tamura, 27enne di Las Vegas. In corso le indagini, non sono ancora chiari i motivi dell’attacco.

Spara in un grattacielo a New York

L’attacco è avvenuto a New York intorno alle 18 ora locale (la mezzanotte italiana) di lunedì 28 luglio.

Teatro della strage un grattacielo al 345 di Park Avenue, nel centro della città, un business center che ospita numerosi uffici, tra cui la sede del fondo d’investimento Blackstone e della lega di football americano NFL.

ANSA La strage in un grattacielo a Manhattan

Secondo quanto ricostruito, un uomo armato di un fucile d’assalto è entrato nel grattacielo e ha iniziato a sparare, uccidendo quattro persone e ferendone alcune altre.

Cnn riporta che l’uomo è stato poi trovato morto al 33° piano, dove si trovano tra gli altri gli uffici della Rudin Management, la società proprietaria dell’edificio: secondo la polizia si sarebbe tolto la vita.

Strage, uccise 4 persone

Sono quattro le persone uccise a colpi di arma da fuoco, tre uomini e una donna.

Tra le vittime c’è un poliziotto di 36 anni, Didarul Islam, che libero dal servizio lavorava anche come addetto alla sicurezza nel grattacielo.

Ci sono anche cinque feriti, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La strage è avvenuta tra l’ingresso dell’edificio e il 33° piano: l’assalitore ha iniziato a sparare appena entrato nell’atrio, uccidendo per primo il poliziotto.

Poi è salito con l’ascensore al 33° piano e ha aperto di nuovo il fuoco su altre persone, per poi suicidarsi.

La polizia ha riferito che l’uomo ha usato per l’attacco un fucile d’assalto M4.

Chi è l’autore della strage

L’attentatore è stato identificato: si chiamava Shane Devon Tamura, aveva 27 anni e viveva a Las Vegas.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo aveva un regolare porto d’armi in Nevada ed era appena arrivato a New York attraversando il Paese in auto.

All’interno della vettura hanno trovato un pistola, munizioni varie e farmaci.

Non sono ancora chiari i motivi dell’attacco. Secondo quanto emerso, Tamura aveva avuto problemi di salute mentale in passato.

Tamura era un ex giocatore di football e sembra che ce l’avesse con la NFL per la sua gestione dell’encefalopatia traumatica cronica (CTE), una sindrome spesso riscontrata in ex atleti di sport di contatto, come football o pugilato.