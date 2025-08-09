Sparatoria a New York, un 17enne apre il fuoco sulla folla a Times Square e ferisce 3 persone

C’è stata una sparatoria a Times Square, famosa piazza di New York, dove un ragazzo di 17 anni ha aperto il fuoco e ferito tre persone. Si tratta di una giovane di 18 anni, di un ragazzo di 19 e di un uomo di 65 anni: sono stati subito soccorsi e sono ora in condizioni stabili. L’autore della sparatoria è stato arrestato.

Sparatoria a New York, fermato un ragazzo di 17 anni

Attimi di terrore nel centro di New York, a Times Square, dove un ragazzo, armato, ha aperto il fuoco nella piazza affollata, scatenando il panico e il fuggi fuggi generale. Erano circa le 1 e 30 della notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto quando è avvenuta la sparatoria.

I colpi fatti esplodere dal 17enne hanno raggiunto e ferito tre persone che risultano comunque ora in condizioni stabili, ricoverate al Bellevue Hospital. Il sospettato è stato arrestato, come ha confermato il Dipartimento di Polizia della città.

ANSA

La sparatoria è avvenuta nelle prime ore della notte

Spari sulla folla a Times Square

Le forze dell’ordine stanno cercando di appurare la dinamica della vicenda: secondo una prima ricostruzione fornita da Associated Press, la sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite verbale, poi degenerata, tra due persone.

Teatro della vicenda è stato l’incrocio fra la 44a Strada e la 7a Avenue, una delle zone più affollate da turisti e residenti. I video che ritraggono gli istanti subito successivi al momento in cui il ragazzo ha aperto il fuoco sono ben presto diventati virali sui social.

In essi si vede una folla di persone che, in preda al panico, scappa all’esterno dell’Hard Rock Cafe, dove in tanti erano riuniti. In sottofondo si sentono gli spari dell’assalitore.

I tre feriti e i precedenti

Come detto, le persone ferite non versano in condizioni critiche. La ragazza di 18 anni è stata colpita al collo, il ragazzo di 19 e l’uomo di 65 sono stati invece raggiunti alle gambe.

Solo pochi giorni fa, il 29 luglio, a distanza ravvicinata dal luogo di questa sparatoria, se n’era verificata un’altra, all’incrocio tra Park Avenue e la 51a Strada. Allora un uomo, Shane Devon Tamura, aveva fatto irruzione in un edificio, sede della NFL, la principale lega di football americano, e aveva ucciso 4 persone prima di togliersi la vita.

La prima metà del 2025 ha fatto comunque registrare un calo della violenza armata: a New York City infatti, come confermano i dati della Cnn, il numero di sparatorie è stato il più basso degli ultimi decenni, con una diminuzione del 23% rispetto allo scorso anno.