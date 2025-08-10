Salva il cane caduto in un fosso del Po e muore per lo sforzo, la vittima è Paolo Müller di 86 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 86 anni è morto dopo aver salvato il suo cane caduto in un fosso a Quingentole, in provincia di Mantova. La vittima è Paolo Müller, di 86 anni, originario di Brescia. L’uomo è riuscito a salvare il suo cane caduto in un canale del Po, ma poi ha accusato un malore per lo sforzo fatto ed è morto un paio d’ore dopo il ricovero in ospedale.

Paolo Müller morto per lo sforzo dopo il salvataggio

Lo sforzo fatto per salvare il suo cane caduto in un fosso del fiume Po è stato fatale per Paolo Müller. Mentre i vigili del fuoco stavano raccogliendo i dati per il verbale dell’intervento, l’86enne di Brescia si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco.

I vigili hanno tentato di rianimarlo sul posto, in attesa dell’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Pieve di Coriano, dove è morto due ore dopo.

Il salvataggio del cane caduto in un fosso nel Po

La tragedia è avvenuta intorno alle 13 di sabato 9 agosto a Quingentole, in provincia di Mantova. Paolo Müller stava passeggiando insieme alla moglie sulle sponde del fiume Po quando il suo cane da tartufo, forse per seguire un animale selvatico, è caduto in un fosso profondo circa un metro e mezzo.

Il cane, pur riuscendo a nuotare, non riusciva a risalire le sponde limacciose del canale. Paolo Müller ha tentato di salvarlo in ogni modo, ma non riuscendoci ha chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto è giunta una squadra da Suzzara e, grazie al loro aiuto, è riuscito a portare in salvo il cane proprio pochi istanti prima che annegasse. Proprio mentre la vicenda sembrava essersi chiusa con un lieto fine, Paolo Müller ha accusato un malore improvviso.

Il trasporto in ospedale e la morte due ore dopo

Probabilmente a causa dello sforzo fatto, l’anziano si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco.

Paolo Müller è morto circa due ore dopo essere stato trasferito in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco arrivati per il salvataggio del cane, sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo Mantovano. Paolo Müller è proprietario di una tartufaia a Quingentole (Mantova) ed era molto noto per la sua passione per i tartufi. Da anni era membro dell’associazione Trifulin Mantuan.

“Era un uomo sano e attivo, appassionato anche di golf. Siamo vicini ai familiari”, ha detto a Brescia Oggi Marco Menghini, presidente dell’associazione.