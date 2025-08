Coppia lascia il figlio di 10 anni in aeroporto per partire per le vacanze: “Aveva il passaporto scaduto”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una coppia ha lasciato il figlio di 10 anni da solo al terminal dell’aeroporto El Prat di Barcellona perché il suo passaporto era scaduto e non possedeva il visto necessario. Nonostante questo, i genitori sono saliti a bordo del volo per partire per le vacanze, affidando il bambino a un parente che lo avrebbe raggiunto, ma il personale dell’aeroporto ha allertato la Polizia, che ha fermato i genitori prima del decollo.

Passaporto scaduto: coppia abbandona il figlio al gate

Una coppia è finita al centro di un caso mediatico dopo aver lasciato il proprio figlio di appena 10 anni da solo nell’aeroporto El Prat di Barcellona.

Il motivo dietro la sconcertante decisione è stato il passaporto scaduto del minore, circostanza che impediva al bambino di imbarcarsi sull’aereo diretto verso la meta delle vacanze della famiglia.

iStock L’aeroporto El Prat di Barcellona, dove una coppia ha lasciato il figlio con il passaporto scaduto per non perdere il volo per le vacanze

I genitori, invece di rinunciare al viaggio, hanno scelto di partire comunque con l’altro figlio, lasciando il bambino solo al terminal con l’assicurazione che un parente sarebbe presto venuto a recuperarlo.

La preoccupazione nell’aeroporto

Secondo la ricostruzione dei fatti, il personale di terra dell’aeroporto si è reso conto che il bambino era rimasto solo e disorientato al gate poco dopo la partenza della coppia.

Gli operatori aeroportuali hanno immediatamente segnalato il caso alle autorità, con il comandante del volo, già in fase di decollo, che è stato tempestivamente informato dell’accaduto e ha interrotto le operazioni per effettuare un annuncio ai passeggeri, cercando di individuare i genitori del minore.

Nessuno avrebbe risposto alla richiesta, ma gli agenti intervenuti nel frattempo ha identificato velocemente i responsabili grazie alla lista dei passeggeri imbarcati e hanno fermato il decollo dell’aereo. La coppia è stata fatta scendere dal velivolo insieme al loro altro figlio e condotta immediatamente negli uffici della polizia aeroportuale per accertamenti.

La reazione sui social del personale

Il caso ha sollevato non poche polemiche, soprattutto dopo la testimonianza di Lilian Limasin, coordinatrice operativa del traffico aereo di El Prat, che ha condiviso un video su TikTok definendo la vicenda “completamente surreale”.

“Come madre – ha commentato la donna nel filmato che ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni – non riesco a concepire come si possa lasciare un figlio di quell’età da solo in aeroporto”.

In Italia, una situazione simile potrebbe configurare il reato di abbandono di minore, disciplinato dall’articolo 591 del Codice penale, che prevede pene che possono arrivare fino a cinque anni di reclusione, nei casi in cui l’abbandono metta a rischio l’incolumità o la sicurezza del bambino.