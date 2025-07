Voli sospesi verso l'aeroporto di Catania, l'incendio a Fontanarossa minaccia lo scalo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’aeroporto di Catania è stato chiuso temporaneamente a causa di un incendio divampato nelle sue vicinanze. Lo spazio aereo è stato interdetto nel tardo pomeriggio del 29 luglio per permettere l’intervento dei velivoli antincendio, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Tutti i voli erano stati inizialmente sospesi, ma le operazioni sono regolarmente riprese in serata.

Voli sospesi verso l’aeroporto di Catania

Come riporta Agi, l’incendio non ha toccato direttamente le infrastrutture aeroportuali, ma la densa coltre di fumo ha reso pericolose le condizioni per il traffico aereo.

Le fiamme si sono sviluppate nella zona sud della città, in particolare tra Contrada Passo Martino, Zona Primo Sole, l’Oasi del Simeto e San Francesco alla Rena.

ANSA

Un vigile del fuoco nella zona dell’aeroporto di Catania

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono operative da ore con il supporto di elicotteri e uomini della Forestale. Presente anche la Polizia Municipale per garantire la sicurezza e la viabilità.

Cosa è successo a Fontanarossa

Sac, ha spiegato che la sospensione dei voli è stata una misura necessaria.

“Le operazioni di volo sono sospese per chiusura dello spazio aereo, a causa delle attività dei velivoli antincendio in prossimità dell’aeroporto. La sicurezza dei passeggeri e di tutto il personale è la nostra massima priorità”, si legge nel comunicato ufficiale.

In un aggiornamento successivo, in serata, Sac ha comunicato che l’aeroporto è tornato operativo.

A seguito del completo spegnimento dell’incendio, sono ripresi sia gli arrivi che le partenze, in condizioni di piena sicurezza per passeggeri e operatori aeroportuali. Resta la raccomandazione di verificare lo stato del volo sui canali ufficiali o presso le compagnie aeree.

L’incendio e il precedente del 2023

Il rogo ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità urbana. Un altro incendio ha causato il blocco del traffico sulla tangenziale di Catania, nel tratto tra lo svincolo con l’autostrada A19 e quello con l’Asse dei Servizi.

Scene analoghe si sono verificate anche lo scorso anno, quando le alte temperature e la vegetazione secca favorirono il propagarsi delle fiamme in più punti della città.

Fontanarossa torna così al centro dell’emergenza, dopo gli incendi del 2023 che paralizzarono l’aeroporto per giorni.

Anche oggi, come allora, il fuoco non ha toccato le piste, ma ha reso impossibile il normale svolgimento delle attività a causa della scarsa visibilità e del rischio per la sicurezza.