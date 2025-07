Incendio a Villasimius, le immagini dall'alto dei vigili del fuoco

Bagnanti in fuga, strade intasate, parcheggio intrappolato, gli elicotteri che disperatamente provano a contenere le fiamme. È la descrizione da parte degli ambientalisti del Grig dell’incendio scoppiato intorno a Villasimius. Al pericolo si aggiunge il danno ecologico: è letteralmente andato in fumo- scrivono- un gioiello ambientale.

Drammatico anche il report dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno minacciato i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia e i loro veicoli, stimati in circa 200 unità. Per fronteggiare l’emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone. In volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per garantire eventuali evacuazioni dall’alto e supportare le operazioni aeree.

Sullo scenario dell’incendio sono inoltre operativi due Canadair della flotta aerea nazionale dei Vigili del Fuoco, in coordinamento con le risorse messe in campo dalla Regione. Già salvate cento persone da una situazione di potenziale pericolo di vita.