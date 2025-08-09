D’estate le temperature si alzano e trovare un angolo di ombra al mare, alle volte, sembra un miraggio. Ecco perché spesso succede che si lasci l’ombrellone in spiaggia a mo’ di segna posto anche di notte; ma si può fare, è legale, cosa dice la normativa in merito?

Accaparrarsi il posto migliore in prossimità della battigia, in uno spazio che a causa dei lidi e degli stabilimenti spesso è sempre più ridotto, non è semplice e ci si ritrova a doversi contendere pochi centimetri quadrati. Tuttavia molti non sanno che occupare uno spazio pubblico è illegale e rischiano grosso con un’abitudine che non solo è poco rispettosa del prossimo, ma prevede multe salatissime e – nei casi più gravi – anche l’arresto.

Ombrellone in spiaggia di notte sì o no? Cosa prevede la legge

Lasciare l’ombrellone in spiaggia la notte è illegale. Le spiagge libere, infatti, sono di proprietà del demanio pubblico marittimo e, in quanto tali, devono essere accessibili a tutti. Lasciare asciugamani, sdraio, ombrelloni o qualsiasi altro oggetto che occupi spazio per fare in modo che il posto sia prenotato e, quindi, non usufruibile da altri rappresenta un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

A dirlo è l’articolo 1161 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce anche chi non rispetta la legge può rischiare l’arresto fino a sei mesi e una multa sino a 516 euro. Inoltre, l’articolo 1164 dello stesso codice prevede una sanzione che va da 1.032 a 3.098 euro per chi non osserva le disposizioni relative all’uso del demanio marittimo.

Le autorità competenti possono pure procedere con la rimozione e il sequestro delle attrezzature lasciate incustodite sulla spiaggia. In molte località italiane, le Capitanerie di Porto e la Polizia Locale effettuano controlli regolari per fare in modo che le norme vengano rispettate, che l’equo accesso al mare venga garantito e, soprattutto, non si corrano pericoli.

Oltre alle multe, ci sono altri rischi da non sottovalutare

Lasciare l’ombrellone in spiaggia, di giorno o di notte, non solo non è legale, ma è anche pericoloso. Gli oggetti incustoditi all’aperto può danneggiare le cose o, peggio, le persone. Se non sono ben ancorati al suolo (e la consistenza della sabbia non può garantirlo) possono volare e colpire qualcuno o qualcosa e le conseguenze possono essere anche di una certa entità.

Farlo di giorno può essere anche più grave: il numero di persone presenti al mare, infatti, è decisamente maggiore e l’ombrellone aperto può fare da vela, sganciarsi dalla base e arrivare chissà dove. Rispettare le norme, quindi, non deve essere solo un modo per evitare scocciature, ma anche un atto di responsabilità verso la comunità. Tutti hanno il diritto di fruire dei luoghi pubblici, in sicurezza.

Spiaggia libera e attrezzata: le differenze

Nelle spiagge in concessione agli stabilimenti balneari l’accesso e l’uso degli spazi sono regolati dal gestore. Non si fa quindi riferimento alle leggi che regolano la fruizione del demanio pubblico. In questi casi, è necessario attenersi alle regole specifiche del lido, che può prevedere l’uso esclusivo delle proprie attrezzature e servizi in orari specifici. Comunque non di notte.

Ovunque ci si trovi, in definitiva, se si va in spiaggia portando attrezzature e oggetti personali vari, non bisogna lasciare nulla incustodito. Tutto va portato via a fine giornata e riposizionato il giorno dopo. Per sicurezza, è opportuno verificare che non ci siano norme comunali differenti da quelle nazionali. Infine, se si vuole un posto garantito in spiaggia, è meglio alzarsi presto la mattina o affidarsi alle aree attrezzate a pagamento. Lasciare l’ombrellone di notte in prossimità della battigia non è una soluzione sicura e civile.