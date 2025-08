Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di diverse sanzioni amministrative e 40 chili di alimenti sequestrati il bilancio di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato a Bronte nei giorni scorsi. L’intervento, coordinato dal Questore di Catania, è stato finalizzato a garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini, coinvolgendo numerosi enti istituzionali e portando a verifiche su attività commerciali e alla contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada.

Un’operazione congiunta per la sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione di poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno pattugliato strade, piazze e punti d’accesso a Bronte. L’obiettivo era prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione alle aree più frequentate della città.

Al servizio di controllo straordinario hanno collaborato anche il Corpo Forestale della Regione Siciliana – NORAS, il personale dell’Asp di Catania (Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica e Spresal dei distretti di Adrano e Bronte), oltre agli agenti della Polizia Locale – Reparto Annona di Bronte. Questa sinergia tra istituzioni ha permesso di effettuare controlli approfonditi e mirati, rafforzando la presenza dello Stato sul territorio.

Controlli nei locali: sanzioni e sequestri per irregolarità

La prima fase dell’operazione si è concentrata sulle attività commerciali situate nelle zone più frequentate di Bronte. In particolare, è stato sottoposto a verifica un bar del centro, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza e delle prescrizioni relative alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Dai controlli effettuati dal personale dell’Asp – Igiene Pubblica sono emerse alcune irregolarità legate a carenze igienico-sanitarie. Al titolare dell’esercizio è stata contestata una sanzione amministrativa di circa 1000 euro e sono state impartite specifiche prescrizioni per la messa a norma dei locali.

Il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale ha inoltre riscontrato la mancanza di tracciabilità per alcuni alimenti. Questo ha comportato il sequestro e la successiva distruzione di 40 chili di alimenti vari, oltre alla contestazione di una sanzione amministrativa di 1500 euro. L’intervento ha avuto come finalità la tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori.

Controlli su strada: identificazioni e multe a raffica

Un altro importante risultato dell’operazione è stato ottenuto grazie ai controlli su strada. Gli agenti hanno istituito numerosi posti di controllo, sia mobili che fissi, in diversi punti del centro abitato di Bronte. Sono stati identificati 150 persone e controllati 71 veicoli, con particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Tra le infrazioni più frequentemente contestate figurano la circolazione di veicoli privi della necessaria revisione periodica e l’assenza di copertura assicurativa. In questi casi, i mezzi sono stati sospesi dalla circolazione e sottoposti a sequestro amministrativo. Le sanzioni hanno riguardato sia automobilisti che motociclisti indisciplinati, a conferma dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade.

Una strategia di controllo a tutela dei cittadini

L’operazione di controllo straordinario nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano si inserisce in una più ampia strategia di intervento pianificata dalla Questura di Catania. L’obiettivo è assicurare una presenza costante della Polizia di Stato in tutta la provincia, rafforzando il senso di sicurezza tra i cittadini e prevenendo fenomeni di illegalità diffusa.

Ulteriori azioni di controllo sono già state programmate per i prossimi giorni, a conferma della volontà delle istituzioni di mantenere alta l’attenzione sulla legalità e sulla tutela della salute pubblica. La collaborazione tra le diverse forze di polizia e gli enti istituzionali rappresenta un modello efficace per affrontare le criticità del territorio e rispondere alle esigenze della comunità.

Il ruolo della prevenzione e della collaborazione istituzionale

L’operazione condotta a Bronte dimostra come la prevenzione e la collaborazione tra istituzioni siano strumenti fondamentali per garantire la sicurezza e la legalità. Il coinvolgimento di enti come l’Asp, il Corpo Forestale e la Polizia Locale ha permesso di affrontare in modo integrato le diverse problematiche emerse durante i controlli, dalla sicurezza alimentare alla circolazione stradale.

La presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio e la tempestività degli interventi hanno contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, offrendo una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e legalità.

