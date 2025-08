Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e un giovane denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione di controllo straordinario condotta dalle forze dell’ordine nella notte tra Marina di Ravenna e Punta Marina. L’intervento, disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato realizzato con la collaborazione di diversi corpi di polizia e ha coinvolto le principali arterie e i luoghi della movida dei lidi ravennati.

Controlli straordinari nella notte: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella notte tra il 1 e il 2 agosto 2025 è stato messo in atto un servizio di controllo ad alto impatto nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina. L’operazione ha visto la partecipazione di dieci equipaggi composti da operatori della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga, oltre a personale della Polizia Locale e Provinciale.

Obiettivi e modalità dell’operazione

L’attività, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata organizzata per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di criminalità e illegalità nelle zone più frequentate della movida estiva. I controlli sono stati effettuati sia sulle principali arterie stradali che nei punti nevralgici dei lidi ravennati, con particolare attenzione ai flussi di persone e veicoli nelle ore notturne.

I numeri dell’operazione: persone e veicoli controllati

Durante il servizio sono state identificate 137 persone e sottoposti a verifica 82 veicoli. Gli agenti hanno istituito numerosi posti di controllo, fermando automobilisti e motociclisti per accertamenti documentali e test alcolemici. L’impiego dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza ha permesso di intensificare la ricerca di sostanze stupefacenti tra i presenti.

Guida in stato di ebrezza: 15 patenti ritirate

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall’operazione riguarda la lotta alla guida in stato di ebrezza. In totale, sono state ritirate 15 patenti a conducenti risultati positivi all’alcoltest, con valori di tasso alcolemico superiori ai limiti previsti dalla legge. Le sanzioni sono state applicate immediatamente, con il conseguente ritiro dei documenti di guida e la segnalazione alle autorità competenti.

Un giovane positivo al test per sostanze stupefacenti

Nel corso dei controlli, un giovane è risultato positivo al test precursore per la presenza di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti di rito e la sua posizione è ora al vaglio delle autorità. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine anche sul fronte della prevenzione e del contrasto al consumo di droghe tra i giovani, soprattutto nei contesti della movida estiva.

Denunciato un venticinquenne per tentato furto e resistenza

Particolare rilievo ha assunto l’intervento delle Volanti che hanno denunciato un venticinquenne emiliano, in vacanza nella zona, sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta in viale delle Nazioni. Il giovane è stato colto in flagranza e deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto. Durante il controllo, il ragazzo ha opposto una condotta violenta nei confronti degli operatori, motivo per cui è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Il bilancio dell’operazione

In sintesi, il servizio straordinario di controllo del territorio ha portato a 15 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, un giovane denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, oltre all’identificazione di 137 persone e alla verifica di 82 veicoli. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di prevenire e reprimere comportamenti pericolosi e illeciti, contribuendo a rendere più sicure le notti estive nei lidi ravennati.

