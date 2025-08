Zio accoltella nipote al culmine dell'ennesima richiesta di denaro a Sante Marie, è grave

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Sante Marie, comune in provincia de L’Aquila, lo zio 62enne ha accoltellato il nipote di 36 anni. Il gesto sarebbe arrivato dopo l’ennesima lite tra i due parenti a causa delle continue e incessanti richieste di denaro da parte del giovane. La vittima dell’aggressione sarebbe stato colpito più volte all’addome e risulterebbe ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Avezzano.

Zio accoltella nipote a Sante Marie, il motivo

Al lavoro i carabinieri di Tagliacozzo per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto tra zio e nipote e i motivi dietro il gesto del 62enne.

Secondo le primissime ricostruzioni il giovane avrebbe da tempo problemi di tossicodipendenza.

Il 36enne avrebbe vessato con richieste di soldi e minacce in famiglia sia la nonna che lo zio.

Questa potrebbe essere la causa della reazione dell’uomo all’ennesima richiesta di denaro che avrebbe fatto il nipote, accoltellando al culmine dello scontro.

Secondo MarsicaLive il nipote sarebbe noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Le parole del sindaco

Alcuni di questi dettagli sono stati resi noti all’Ansa da Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie.

Il primo cittadino ha infatti confermato che il giovane accoltellato dallo zio “era uscito da poco da una comunità di recupero per tossicodipendenti” dove sarebbe stato per curato per 5-6 mesi.

Inoltre, Berardinetti ha rivelato che gli scontri in famiglia, dovuti alle richieste del 36enne, duravano da anni.

A detta del sindaco lo zio si sarebbe occupato del nipote “cercando di aiutarlo in tutti i modi” ad uscire dal tunnel della droga.

Zio accoltella nipote, il giovane è in prognosi riservata

Il giovane sarebbe in gravi condizioni di salute dopo l’aggressione subita.

In prognosi riservata, è ricoverato all’ospedale di Avezzano dove sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’addome.

Stando a quanto riporta MarsicaLive sarebbe rimasto ferito, dopo la presunta accesa lite, anche lo zio che avrebbe portato diverse escoriazioni.