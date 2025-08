A Palermo operaio picchiato e poi gettato nella tromba dell'ascensore: lite alla Vucciria per un cavo reciso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Scene di violenza in una palazzina della Vucciria di Palermo: un operaio edile è stato picchiato da alcuni inquilini e poi spinto nella tromba dell’ascensore dell’edificio in cui stava lavorando. La discussione sarebbe nata perché, nello smontare un ponteggio, sarebbero stati tagliati alcuni cavi delle antenne. Dopo le botte e la caduta da diversi metri d’altezza, l’operaio è stato ricoverato in gravi condizioni.

Operaio picchiato a Palermo

La vittima, le cui iniziali sono P.B., ha 50 anni. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 31 luglio in via Coltellieri, nel centro storico di Palermo.

L’uomo è stato colpito da principio con calci e pugni e, secondo la ricostruzione, anche con una spranga. Dopo l’aggressione, e la caduta nel vano dell’ascensore, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, dove è ricoverato con prognosi riservata a causa di un’emorragia cerebrale e di una frattura al volto.

Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti

Tentativo di chiarimento inutile

Secondo la ricostruzione, da principio si era tentato un chiarimento per placare gli animi degli inquilini inferociti.

Ma poi i toni sarebbero rapidamente degenerati, fino alle percosse e, come detto, alla spinta nella tromba dell’ascensore.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri. Gli investigatori dell’Arma hanno lavorato per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e per identificare i responsabili dell’aggressione.

Sono in corso anche acquisizioni di immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dell’episodio.

Violenza alla Vucciria di Palermo

Negli ultimi tempi la Vucciria di Palermo, così come altre zone del centro storico, sono teatro di episodi di violenza.

Poche ore dopo l’aggressione ai danni dell’operaio, un turista tedesco è stato picchiato da tre giovani, due tunisini e un marocchino: gli hanno rubato il borsello con dentro 13 euro.

Il turista stava tornando verso il suo hotel quando è stato circondato. Il tedesco è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. I carabinieri ritengono che i tre possano essersi resi responsabili di altre aggressioni di turisti, sempre alla Vucciria.

Pochi giorni prima, alla Vucciria, era toccato a un turista dall’Irlanda. Nell’estate 2025 altri episodi di violenze hanno avuto come vittime svariati turisti in diverse zone del centro storico. Contro le violenze, a inizio luglio albergatori e commercianti del centro erano arrivati a invocare il presidio dell’esercito.