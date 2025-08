Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due denunce e un sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio delle recenti operazioni straordinarie di polizia condotte a Bolzano. Gli interventi, coordinati dal Questore Giuseppe Ferrari, sono stati effettuati nei giorni scorsi nel capoluogo altoatesino, con l’obiettivo di contrastare spaccio, immigrazione clandestina e fenomeni di degrado urbano in alcune aree sensibili della città.

Operazione “Alto Impatto” nelle aree sensibili della città

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno messo in campo un’operazione interforze ad “Alto Impatto” che ha visto la partecipazione di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza – con le proprie unità cinofile – e della Polizia Municipale. L’attività si è concentrata principalmente nel Comune di Bolzano, con particolare attenzione al Parco delle Religioni, una delle zone più segnalate dai residenti per la presenza di soggetti dediti ad attività illecite e comportamenti molesti.

Collaborazione con i cittadini e focus sul Parco delle Religioni

Le operazioni sono state pianificate anche grazie alle segnalazioni dei residenti, che hanno instaurato una collaborazione costruttiva con le forze dell’ordine. In risposta alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza, i controlli si sono focalizzati sul Parco delle Religioni, dove sono state identificate una decina di persone di origine straniera. Tra queste, un cittadino marocchino è risultato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Bolzano e, per tale motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Contrasto allo spaccio: sequestrata marijuana e segnalato un cittadino pachistano

Nel corso dei controlli, particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sorpreso un cittadino pachistano in possesso di due dosi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a ridurre la presenza di droga nelle aree pubbliche frequentate da famiglie e bambini.

Denunciato cittadino gambiano per comportamento molesto e aggressivo

L’attività di controllo nel Parco delle Religioni è proseguita anche nella giornata successiva. In questa occasione, le forze dell’ordine hanno identificato un cittadino gambiano, regolarmente soggiornante in Italia ma già noto alle autorità per precedenti di polizia. L’uomo si è reso protagonista di un comportamento molesto e aggressivo nei confronti di una donna presente nel parco. Gli agenti lo hanno accompagnato in Questura e lo hanno denunciato per aggressione e disturbo della quiete pubblica.

Impegno costante delle forze dell’ordine e prossimi interventi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le operazioni straordinarie proseguiranno anche nei prossimi giorni, con nuovi servizi di controllo previsti soprattutto nelle aree più critiche della città. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare in modo efficace i fenomeni di spaccio, immigrazione clandestina e degrado che minacciano la vivibilità di alcune zone urbane.

Risultati e prospettive future

Le operazioni condotte a Bolzano hanno già portato a due denunce, un sequestro di sostanze stupefacenti e all’identificazione di una decina di cittadini stranieri. Le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle aree più problematiche, anche grazie al dialogo costante con i residenti e all’impiego di risorse interforze. L’azione sinergica tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale rappresenta un modello operativo che punta a restituire sicurezza e decoro agli spazi pubblici della città.

