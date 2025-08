Paola Perego tuona sulle "ingiustizie subite da Barbara D'Urso" e attacca Pier Silvio Berlusconi

Paola Perego in difesa di Barbara D’Urso e all’attacco di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice lombarda, dal palco dell’Area Roma Pride alle Terme di Caracalla, ha commentato la lunga pausa forzata dalla tv della collega campana, indirizzando una stoccata all’amministratore delegato di Mediaset. Non ha nominato esplicitamente Berlusconi, ma è piuttosto chiaro che si sia rivolta all’imprenditore quando ha parlato della situazione professionale dell’ex volto di Pomeriggio Cinque, affermando che “D’Urso ha subito un’ingiustizia”.

Paola Perego difende Barbara D’Urso: “Cattiverie su di lei, un’ingiustizia”

Perego è stata protagonista di una lunga conversazione con Alessio Marzilli. Conclusa l’intervista, si è prestata al gioco della torre. Quando le è stata fatta la domanda su chi butterebbe tra Barbara D’Urso ed Elodie, si è fatta seria, decidendo di spezzare una lancia a favore della collega.

“In questo caso scelgo Barbara D’Urso – ha spiegato Perego –, per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, quindi mi voglio schierare dalla sua parte”.

ANSA Paola Perego

“Perché non è giusto che una professionista come lei sia messa così all’angolo all’improvviso senza una ragione”, ha aggiunto la conduttrice lombarda.

L’attacco a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi

Proseguendo nel suo ragionamento, si è avventurata in una riflessione riguardante le dinamiche sotterranee del piccolo schermo: “Ora, la televisione che lei faceva può piacere o non piacere, ma dietro ogni programma che tu fai c’è sempre dietro un editore che ti dà la linea da seguire”.

Non ha menzionato esplicitamente Pier Silvio Berlusconi, ma quando parla di “editore che dà la linea” non si può che pensare che si sia riferita all’amministratore delegato Mediaset.

“A lei – ha continuato Perego – è stato detto di fare quello e ha fatto quello e l’ha fatto anche molto bene ed è impensabile che una professionista come lei oggi non lavori”.

Il presunto patto di “non belligeranza” tra la Rai e Mediaset

Barbara D’Urso ha smesso di lavorare per Mediaset due anni fa. In piena estate, le è stato comunicato che non sarebbe più stata coinvolta in alcun progetto. E così è stato. In diverse occasioni, la conduttrice campana ha spiegato che la fine del rapporto con il “Biscione” è stato per lei un trauma.

Tra l’altro, da tempo, si sussurra di un presunto patto non scritto di “non belligeranza” tra i vertici Mediaset e Rai. Tale presunto accordo, che non ha mai trovato alcuna conferma ufficiale, tantomeno ufficiosa, prevederebbe che la D’Urso non sia ingaggiata dalla Tv di Stato.