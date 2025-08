Nel testamento Ozzy Osbourne lascia 50 milioni ad Aimee ed esclude sorelle e figli del primo matrimonio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il testamento di Ozzy Osbourne potrebbe dar vita a una disputa legale tra gli eredi. Il frontman dei Black Sabbath avrebbe lasciato la gestione del suo patrimonio da 220 milioni di dollari alla moglie Sharon, nominando tra i beneficiari anche la figlia Aimee. Ma l’esclusione delle sorelle e dei figli avuti dal primo matrimonio potrebbe scatenare ricorsi.

50 milioni per Aimee, figlia di Ozzy Osbourne

La presenza di Aimee Osbourne ai funerali di papà Ozzy aveva richiamato l’attenzione. La 41enne, infatti, era rimasta sempre lontano dai riflettori (non aveva partecipato allo show The Osbournes), ma evidentemente il legame con il padre non è mai venuto meno.

Infatti Ozzy Osbourne, morto lo scorso 22 luglio, ha nominato Aimee tra i beneficiari del suo patrimonio.

Il tributo dei fan a Ozzy Osbourne

Cosa dice il testamento di Ozzy Osbourne

Secondo le indiscrezioni, il testamento del “Principe delle Tenebre” verrà diviso tra quattro persone, visto che le sorelle Gillian e Jean, oltre ai tre figli avuti dal primo matrimonio Thelma Mayfair Riley (Jessica, Louis e Elliot) sarebbero stati completamente esclusi. Ozzy Osbourne ha lasciato un patrimonio da circa 220 milioni di dollari tra diritti musicali, televisivi, investimenti finanziari e immobili di lusso tra il Regno Unito e la California.

Il controllo totale del patrimonio sarebbe stato affidato alla moglie Sharon, fino alla morte di quest’ultima. Ma i tre figli avuti da Sharon potranno contare fin da subito su una fetta di quei beni.

In particolare Aimee, che riceverà 50 milioni di dollari che le verranno pagati in quote trimestrali fino al compimento dei 50 anni, quando potrà ottenere la somma restante.

Possibile ricorso delle sorelle e dei figli esclusi

Nei prossimi mesi anche gli altri due figli avuti da Sharon potranno mettere le mani su una parte del patrimonio di Ozzy Osbourne. Kelly dovrebbe ricevere una parte della mega villa di Hancock Park a Los Angeles, mentre Jack otterrà la casa di famiglia in California e una parte dei diritti musicali.

Tuttavia, alla luce dell’esclusione delle sorelle e dei figli del primo matrimonio, non è escluso che la disputa per l’eredità di Ozzy Osbourne possa finire in tribunale.

I 190 milioni di dollari incassati dal concerto di addio dei Black Sabbath andranno a enti benefici come fondazioni di ricerca sul Parkinson (malattia di cui soffriva Ozzy) e strutture pediatriche.